Наложили много швов: кипрский вратарь попал в больницу после матча с Динамо в Лиге чемпионов
- Вратарь Пафоса Неофитос Микаэл получил травму лица во время матча с Динамо.
- После игры в ЛЧ кипер попал в больницу, где ему наложили швы.
- Матч закончился минимальной победой Пафоса благодаря голу Андерсона Силвы.
Неофитос Микаэл пострадал во время матча против киевлян в ЛЧ. Кипер получил неприятный удар в лицо от Тараса Михавко.
Киевское Динамо провело очередной матч квалификации Лиги чемпионов 2025-2026. Команда Александра Шовковского не смогла одолеть Пафос в номинально домашнем матче в Люблине, сообщает 24 Канал со ссылкой на 24sports.
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Что с вратарем Пафоса?
Киприоты минимально выиграли благодаря голу Андерсона Силвы на 84-й минуте. Впрочем, за шесть минут до этого Пафос мог остаться без вратаря из-за травмы.
Во время борьбы в штрафной площадке киприотов состоялся неприятный контакт между Тарасом Михавком и Неофитосом Микаэлом. Вратарь получил удар по лицу и упал на газон.
Ожидалось, что Микаэлу нужна будет замена, но кипер смог доиграть матч и не сохранить свои ворота "на замке". Однако после встречи Неофитоса пришлось госпитализировать в больницу.
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Врачи диагностировали у него рваную рану в области глаза и наложили несколько швов. Ожидается, что вратарь вернется уже в ближайшее время. Напомним, что ответный матч состоится 12 августа на Кипре.
Отметим, что победитель пары выйдет в раунд плей-офф квалификации, где будет играть с польским Лехом или сербской Црвеной Звездой. В случае вылета из Лиги чемпионов Динамо будет играть в Лиге Европы против Маккаби Тель-Авив или Хамрун Спартанс.