Неофитос Микаэл пострадал во время матча против киевлян в ЛЧ. Кипер получил неприятный удар в лицо от Тараса Михавко.

Киевское Динамо провело очередной матч квалификации Лиги чемпионов 2025-2026. Команда Александра Шовковского не смогла одолеть Пафос в номинально домашнем матче в Люблине, сообщает 24 Канал со ссылкой на 24sports.

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Что с вратарем Пафоса?

Киприоты минимально выиграли благодаря голу Андерсона Силвы на 84-й минуте. Впрочем, за шесть минут до этого Пафос мог остаться без вратаря из-за травмы.

Во время борьбы в штрафной площадке киприотов состоялся неприятный контакт между Тарасом Михавком и Неофитосом Микаэлом. Вратарь получил удар по лицу и упал на газон.

Ожидалось, что Микаэлу нужна будет замена, но кипер смог доиграть матч и не сохранить свои ворота "на замке". Однако после встречи Неофитоса пришлось госпитализировать в больницу.

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Врачи диагностировали у него рваную рану в области глаза и наложили несколько швов. Ожидается, что вратарь вернется уже в ближайшее время. Напомним, что ответный матч состоится 12 августа на Кипре.

Отметим, что победитель пары выйдет в раунд плей-офф квалификации, где будет играть с польским Лехом или сербской Црвеной Звездой. В случае вылета из Лиги чемпионов Динамо будет играть в Лиге Европы против Маккаби Тель-Авив или Хамрун Спартанс.