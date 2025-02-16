Онлайн-трансляция матча Динамо – Петрокуб на сборах в Турции

Динамо продолжает подготовку к весенней части сезона УПЛ-2024/2025. "Бело-синие" сыграют в тренировочном спарринге против представителя Молдавской Суперлиги.

Сегодня, 16 февраля, Динамо сыграет последний матч на турецких сборах против молдавского Петрокуба. Начало игры в 15:00 по киевскому времени, сообщает 24 канал.

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Последняя игра Динамо в Турции

Матч против Петрокуба станет последним для "бело-синих" в Турции в рамках подготовки ко второй половине сезона чемпионата Украины. До этого киевляне провели девять товарищеских поединков.

Соперниками Динамо были Магдебур, Стяуа, Видзев, Марибор, ЦСКА София, Ллапи, Шкендия. Также "бело-синие" сегодня 16 февраля сыграли контрольный матч против РФШ, который побеждали в последнем туре первого этапа Лиги Европы-2024/2025.

Напомним, что "бело-синие" стартуют в весенней части сезона УПЛ матчем против львовских Карпат. Матч на стадионе имени Валерия Лобановского состоится 23 февраля в 18:00.

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