Сьогодні, 16 лютого, Динамо зіграє останній матч на турецьких зборах проти молдовського Петрокуба. Початок гри о 15:00 за київським часом, повідомляє 24 канал.

Читайте також Міг піти шляхом Циганкова: Динамо відмовилось продавати свого таланта в чемпіонат Іспанії

Остання гра Динамо в Туреччині

Матч проти Петрокуба стане останнім для "біло-синіх" у Туреччині в межах підготовки до другої половини сезону чемпіонату України. До цього кияни провели дев'ять товариських поєдинків.

Суперниками Динамо були Магдебур, Стяуа, Відзев, Марибор, ЦСКА Софія, Ллапі, Шкендія. Також "біло-сині" сьогодні 16 лютого зіграли контрольний матч проти РФШ, який перемагали в останньому турі першого етапу Ліги Європи-2024/2025.

Нагадаємо, що "біло-сині" стартують у весняній частині сезону УПЛ матчем проти львіських Карпат. Матч на стадіоні імені Валерія Лобановського відбудеться 23 лютого о 18:00.

Дивитись матч Динамо – Петрокуб