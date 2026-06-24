В среду, 24 июня, Динамо подписало контракт с 18-летним нападающим Пьером Мунгенге. Об этом сообщил официальный сайт "бело-синих".

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Что известно о Мунгенге?

По сообщению "Динамо", контракт с игроком подписан сроком на три года, а трудовое соглашение вступит в силу 1 июля.

Будущий игрок киевского клуба родился в январе 2008 года. Футбольное образование получал сначала в клубах Эври и Вильжуиф, а в 2021 году пополнил систему ПСЖ.

В сезоне 2025/26 отличился 21 голом и 12 результативными передачами в 33 матчах за ПСЖ U-19. В 32-м туре Лиги 1 дебютировал за основную команду действующих чемпионов Франции.

Отметим, что в марте юный нападающий дебютировал в составе сборной Франции U-19. С тех пор Мунгенге провел за национальную команду три матча в отборе к Евро-2026. Правда, "Ле Блю" не квалифицировались в финальную часть, уступив Хорватии, которая станет одним из соперников сборной Украины.

"Динамо": что еще известно о трансферах летом 2026 года?

На прошлой неделе официальные ресурсы Динамо сообщили о возвращении 32-летнего футболиста сборной Польши Томаша Кенджоры. Он выступал за "бело-синих" с 2017 года и до начала полномасштабной войны России против Украины.

Ранее, 10 июня, Александр Караваев вернулся в Шахтер после многолетнего отсутствия. Семь прошлых сезонов фланговый защитник провел именно в составе Динамо.