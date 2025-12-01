Отправили в церковь: капитан Динамо эмоционально пообщался с ультрасом после фиаско от Полтавы
- Киевское Динамо проиграло Полтаве со счетом 1:2, что стало четвертым подряд поражением в сезоне УПЛ 2025 – 2026.
- После матча капитан Виталий Буяльский эмоционально пообщался с ультрас, обсуждая самоотдачу команды и призыв собраться для будущих побед.
Киевское Динамо 1 декабря не смогло выиграть свой первый матч под руководством Игоря Костюка. Киевляне потерпели неожиданное поражение от дебютанта УПЛ Полтавы (1:2).
"Бело-синие" потерпели четвертое поражение подряд в рамках текущего сезона УПЛ 2025 – 2026. После поединка у футболистов Игоря Костюка был разговор с ультрас команды, передает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал ВЗБІРНА.
О чем разговаривали фаны Динамо с командой?
В основном ношу общения с болельщиками Динамо взял на себя капитан команды Виталий Буяльский. Один из лидеров киевлян отметил самоотдачу команды на футбольном поле и желание победить.
"Нам в первом тайме раз дошли до вратарской и забили гол. Мы играем на одной половине. Где-то какой-то нефарт. Трудно сказать. Где-то может не дорабатываем", – сказал Буяльский.
После чего один из фанов "бело-синих" отправил футболистов в церковь. Однако капитан чемпиона Украины заявил, что они посещают храм перед каждой игрой.
Да мы перед каждой игрой. Не знаю, что сказать. Я вас прекрасно понимаю. Все, что вы скажете, будет нормально воспринято – это нормально, это ваши эмоции,
– ответил полузащитник Динамо.
Разговор между болельщиками и командой прошел без всяких повышенных тонов или криков. В заключение фанаты попросили футболистов собраться, а они в свою очередь заявили, что всегда верят в команду и ждут побед.
Видео общения ультрас с Буяльским
Отметим, что матч против Полтавы стал первым для Игоря Костюка во главе главной команды Динамо. Однако стартовать с победы наставнику не удалось. Поражение от Полтавы (1:2) стало для киевлян четвертым поражением подряд.
Что сказал Костюк о поражении от Полтавы?
В послематчевом комментарии в эфире УПЛ ТВ Костюк прокомментировал поражение от полтавского клуба. Наставник киевлян подчеркнул, что за два дня невозможно вывести команду психологически из кризиса.
Мы разговариваем с игроками, просим перенастроиться за счет какого-то микроклимата, здоровой атмосферы. Но если психологически можно выровнять команду, то физически, к сожалению, за 2 дня мы не можем это сделать,
– заявил Костюк.
Коуч рассказал, что сказал игрокам: "Все падают – и слабые, и сильные. Но что отличает сильного от слабого: сильный поднимается и идет дальше". Костюк заверил, что только сплотившись они смогут преодолеть этот кризис.
На каком месте Динамо в таблице УПЛ?
После поражения от дебютанта Динамо осталось при своих 20 баллах и седьмой позиции в турнирной таблице УПЛ после 14-ти туров.
Последний раз киевляне побеждали в текущем сезоне украинского первенства еще 26 октября – дома над Кривбассом (4:0).
Динамовцы в последних играх УПЛ проигрывали Шахтеру (3:1), ЛНЗ (0:1) и Колосу (2:1).