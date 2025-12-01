"Не готовы к такой борьбе": Костюк прокомментировал поражение Динамо от Полтавы

Киевское Динамо не смогло одержать победу в первом матче без Александра Шовковского. Подопечные Игоря Костюка сенсационно уступили дебютанту УПЛ Полтаве 1:2.

Динамовцы потерпели свое четвертое поражение подряд в УПЛ 2025 – 2026. Исполняющий обязанности главного тренер Динамо Игорь Костюк поделился впечатлениями от встречи, пишет 24 Канал исо ссылкой на официальный сайт киевского клуба.

К теме Динамо сенсационно проиграло дебютанту УПЛ в первом матче без Шовковского

Что сказал Костюк после матча Динамо – Полтава?

Наставник киевлян признался, что он говорил команде в перерыве матча, когда счет на табло был 0:1 в пользу Полтавы. Костюк рассказал, что отмечали быстрый выход в атаку и большей концентрации в защите, чтобы ликвидировать те атаки соперника, которые были в первой половине встречи.

Сегодня мы не готовы к такой борьбе. И, конечно, в атаке нам не хватило свежести. Я говорил игрокам, что надо делать все быстрее. К сожалению, мы пропустили второй мяч. Сегодня мы выполнили много стандартов, но не создали из них моментов, чтобы забить гол. В конце отыграли один мяч, но не хватило времени на большее... Конечно, команда после игры находится в подавленном состоянии. Все переживают,

– сказал Костюк.

Новый наставник "бело-синих" надеется, что вся команда сплотится, а тренерский штаб попытается создать атмосферу, при которой игроки поднимут голову. Костюк заявил, что у команды есть немного времени, чтобы подтянуть футболистов в физическом плане.

К слову. В следующем 15-м туре Динамо сыграет на выезде против Колоса. Начало встречи – 6 декабря в 18:00.

Почему в заявке не было Шапаренко и Огунданы?

Костюк положительно оценил дебют молодого Богдана Редушко, который отметился ассистом на Яцыка. Коуч киевского клуба объяснил, почему в заявку на матч не попали Огундана и Шапаренко. Оказалось, что Шола подвернул голеностоп на тренировке, а Шапаренко пока не готов на сто процентов. Поэтому было принято совместное решение об отсутствии Николая в матче против Полтавы.

Отметим, что после поражения от Полтавы между капитаном Динамо Виталием Буяльским и ультрас киевлян состоялся разговор.

На каком месте Динамо в таблице УПЛ?