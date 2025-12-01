"Не готовы к такой борьбе": Костюк прокомментировал поражение Динамо от Полтавы
- Киевское Динамо проиграло дебютанту УПЛ Полтаве со счетом 1:2, что стало четвертым поражением подряд в сезоне 2025 – 2026.
- Тренер Игорь Костюк отметил, что команда не была готова к такой борьбе, и выразил надежду на сплоченность и улучшение физической подготовки игроков.
Киевское Динамо не смогло одержать победу в первом матче без Александра Шовковского. Подопечные Игоря Костюка сенсационно уступили дебютанту УПЛ Полтаве 1:2.
Динамовцы потерпели свое четвертое поражение подряд в УПЛ 2025 – 2026. Исполняющий обязанности главного тренер Динамо Игорь Костюк поделился впечатлениями от встречи, пишет 24 Канал исо ссылкой на официальный сайт киевского клуба.
К теме Динамо сенсационно проиграло дебютанту УПЛ в первом матче без Шовковского
Что сказал Костюк после матча Динамо – Полтава?
Наставник киевлян признался, что он говорил команде в перерыве матча, когда счет на табло был 0:1 в пользу Полтавы. Костюк рассказал, что отмечали быстрый выход в атаку и большей концентрации в защите, чтобы ликвидировать те атаки соперника, которые были в первой половине встречи.
Сегодня мы не готовы к такой борьбе. И, конечно, в атаке нам не хватило свежести. Я говорил игрокам, что надо делать все быстрее. К сожалению, мы пропустили второй мяч. Сегодня мы выполнили много стандартов, но не создали из них моментов, чтобы забить гол. В конце отыграли один мяч, но не хватило времени на большее... Конечно, команда после игры находится в подавленном состоянии. Все переживают,
– сказал Костюк.
Новый наставник "бело-синих" надеется, что вся команда сплотится, а тренерский штаб попытается создать атмосферу, при которой игроки поднимут голову. Костюк заявил, что у команды есть немного времени, чтобы подтянуть футболистов в физическом плане.
К слову. В следующем 15-м туре Динамо сыграет на выезде против Колоса. Начало встречи – 6 декабря в 18:00.
Почему в заявке не было Шапаренко и Огунданы?
Костюк положительно оценил дебют молодого Богдана Редушко, который отметился ассистом на Яцыка. Коуч киевского клуба объяснил, почему в заявку на матч не попали Огундана и Шапаренко. Оказалось, что Шола подвернул голеностоп на тренировке, а Шапаренко пока не готов на сто процентов. Поэтому было принято совместное решение об отсутствии Николая в матче против Полтавы.
Отметим, что после поражения от Полтавы между капитаном Динамо Виталием Буяльским и ультрас киевлян состоялся разговор.
На каком месте Динамо в таблице УПЛ?
Киевляне после 14-ти туров занимают 7-е место, оставшись при своих 20 баллах.
Отставание от лидера сезона, которым является донецкий Шахтер, составляет уже 11 очков. А вот ко второму ЛНЗ или третьему Полесью отставание в 9 и 7 очков.
Также 20 пунктов у луганской Зари, которая идет 8-й.
До конца 2020-го у "бело-синих" не только матч против Колоса в рамках УПЛ, а также с Вересом (14 декабря).