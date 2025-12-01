Динамо сенсационно проиграло дебютанту УПЛ в первом матче без Шовковского

В понедельник, 1 декабря, киевское Динамо принимало Полтаву в рамках 14 тура УПЛ 2025 – 2026. Это был первый матч для киевлян без Александра Шовковского.

После матча Лиги конференций киевское Динамо объявило об увольнении Александра Шовковского с должности главного тренера команды. Вместе с ним ушла часть его тренерского штаба, информирует 24 Канал.

Что известно о матче Динамо – Полтава?

Игорь Костюк был назначен исполняющим обязанности главного наставник киевлян. До этого он работал с юношеской командой "бело-синих" U-19.

В первом тайме хозяева владели преимуществом на футбольном поле. Хотя первым номером играли динамовцы, но нули на табло размочили гости. Футболисты Полтавы забили уже в компенсированное к первому тайму время. На 45+1 минуте Одарюк после хорошей передачи от Галенкова неожиданно вывел гостей вперед 0:1.

В перерыве матча Костюку нужно было найти нужные слова, чтобы разбудить команду.

Однако на экваторе поединка Полтава во второй раз огорчила Нещерета. Мисюра удвоил преимущество гостей после передачи Дорошенко – 0:2. Перед этим еще был незасчитанный гол гостей из-за офсайда.

Ровно через шесть минут киевляне сократили отставание до минимума 1:2. Яцык головой замкнул передачу с фланга от дебютанта Редушко.

Динамовцы пытались хотя бы сравнять счет в матче. Хороший момент был у Михавка уже в добавленное к поединку время. Однако удар защитника Динамо парировал голкипер Полтавы.

Финальный свисток зафиксировал победу Полтавы со счетом 1:2

Динамо – Полтава 1:2

Голы: Яцик, 79 – Одарюк, 45+1, Мисюра, 73

