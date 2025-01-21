Удобные соперники для Динамо, но не после 2022–го: история встреч киевлян с клубами из Турции

Киевская команда впервые сыграет официальный матч против Галатасарая. Однако Динамо имеет довольно богатую и успешную историю боев против турецких соперников.

Киевское Динамо готовится к своему первому официальному матчу в 2025 году. В рамках 7 тура Лиги Европы команда Александра Шовковского сыграет на выезде против Галатасарая, сообщает 24 Канал.

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Удобные соперники для Динамо

За свою еврокубковую историю "бело-синие" наиграли аж 26 матчей против клубов из Турции. Баланс встреч в пользу украинцев – 13 побед при шести ничьих и семи поражениях.

Восемь раз Динамо проходило турок, в четырех случаях вылетало от команды из этой страны. Парадоксальным получились дуэли с Бешикташем в Лиге чемпионов-2016-2017. В турнирной таблице группы киевляне заняли последнее место, тогда как "орлы" – третье.

Однако по личным встречам преимущество на стороне Динамо – 1:1 на выезде и 6:0 дома. К слову, именно тот матч на НСК "Олимпийский" и стал самой крупной победой киевлян над клубами из Турции.

СЕЗОН ТУРНИР СТАДИЯ СУПЕРНИК ДОМА НА ВЫЕЗДЕ 1974-1975 Кубок обладателей Кубков 1/4 финала Бурсаспор 2:0 1:0 1981-1982 Кубок чемпионов 1 раунд Трабзонспор 1:0 1:1 1986-1987 Кубок чемпионов 1/4 финала Бешикташ 2:0 5:0 2002-2003 Кубок УЕФА 1/16 финала Бешикташ 0:0 1:3 2004-2005 Лига чемпионов 3 кв. раунд Трабзонспор 1:2 2:0 2006-2007 Лига чемпионов 3 кв. раунд Фенербахче 3:1 2:2 2008-2009 Лига чемпионов группа Фенербахче 1:0 0:0 2010-2011 Лига Европы 1/32 финала Бешикташ 4:0 4:1 2011-2012 Лига Европы группа Бешикташ 1:0 0:1 2016-2017 Лига чемпионов группа Бешикташ 6:0 1:1 2022-2023 Лига чемпионов 2 кв. раунд Фенербахче 0:0 2:1 2022-2023 Лига Европы группа Фенербахче 0:2 1:2 2023-2024 Лига конференций плей-офф квал. Бешикташ 2:3 0:1

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Интересно, что "бело-синие" еще ни разу не играли официальный матч против Галатасарая. Единственный их матч был товарищеским, в 2022 году Динамо победило "львов" со счетом 3:1. До 2022 года турки считались удобными соперниками для Динамо.

Справка. Матч Галатасарай – Динамо состоится 21 января в Стамбуле на стадионе "Али Сами Йен". Прямая трансляция встречи пройдет на ОТТ-платформе Megogo. Начало – в 17:30 по киевскому времени.

Киевляне лишь дважды вылетали от Бешикташа, но при этом аж четыре раза его громили. Впрочем за последние 2,5 года киевляне выиграли лишь один из шести матчей против команд Турции, проиграв при этом четыре раза.