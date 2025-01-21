Удобные соперники для Динамо, но не после 2022–го: история встреч киевлян с клубами из Турции
Киевская команда впервые сыграет официальный матч против Галатасарая. Однако Динамо имеет довольно богатую и успешную историю боев против турецких соперников.
Киевское Динамо готовится к своему первому официальному матчу в 2025 году. В рамках 7 тура Лиги Европы команда Александра Шовковского сыграет на выезде против Галатасарая, сообщает 24 Канал.
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Удобные соперники для Динамо
За свою еврокубковую историю "бело-синие" наиграли аж 26 матчей против клубов из Турции. Баланс встреч в пользу украинцев – 13 побед при шести ничьих и семи поражениях.
Восемь раз Динамо проходило турок, в четырех случаях вылетало от команды из этой страны. Парадоксальным получились дуэли с Бешикташем в Лиге чемпионов-2016-2017. В турнирной таблице группы киевляне заняли последнее место, тогда как "орлы" – третье.
Однако по личным встречам преимущество на стороне Динамо – 1:1 на выезде и 6:0 дома. К слову, именно тот матч на НСК "Олимпийский" и стал самой крупной победой киевлян над клубами из Турции.
|СЕЗОН
|ТУРНИР
|СТАДИЯ
|СУПЕРНИК
|ДОМА
|НА ВЫЕЗДЕ
|1974-1975
|Кубок обладателей Кубков
|1/4 финала
|Бурсаспор
|2:0
|1:0
|1981-1982
|Кубок чемпионов
|1 раунд
|Трабзонспор
|1:0
|1:1
|1986-1987
|Кубок чемпионов
|1/4 финала
|Бешикташ
|2:0
|5:0
|2002-2003
|Кубок УЕФА
|1/16 финала
|Бешикташ
|0:0
|1:3
|2004-2005
|Лига чемпионов
|3 кв. раунд
|Трабзонспор
|1:2
|2:0
|2006-2007
|Лига чемпионов
|3 кв. раунд
|Фенербахче
|3:1
|2:2
|2008-2009
|Лига чемпионов
|группа
|Фенербахче
|1:0
|0:0
|2010-2011
|Лига Европы
|1/32 финала
|Бешикташ
|4:0
|4:1
|2011-2012
|Лига Европы
|группа
|Бешикташ
|1:0
|0:1
|2016-2017
|Лига чемпионов
|группа
|Бешикташ
|6:0
|1:1
|2022-2023
|Лига чемпионов
|2 кв. раунд
|Фенербахче
|0:0
|2:1
|2022-2023
|Лига Европы
|группа
|Фенербахче
|0:2
|1:2
|2023-2024
|Лига конференций
|плей-офф квал.
|Бешикташ
|2:3
|0:1
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Интересно, что "бело-синие" еще ни разу не играли официальный матч против Галатасарая. Единственный их матч был товарищеским, в 2022 году Динамо победило "львов" со счетом 3:1. До 2022 года турки считались удобными соперниками для Динамо.
Справка. Матч Галатасарай – Динамо состоится 21 января в Стамбуле на стадионе "Али Сами Йен". Прямая трансляция встречи пройдет на ОТТ-платформе Megogo. Начало – в 17:30 по киевскому времени.
Киевляне лишь дважды вылетали от Бешикташа, но при этом аж четыре раза его громили. Впрочем за последние 2,5 года киевляне выиграли лишь один из шести матчей против команд Турции, проиграв при этом четыре раза.