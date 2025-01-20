Игра состоится в Стамбуле на "Али Сами Ен". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Галатасарай – Динамо

После шести туров подопечные Александра Шовковского – единственный коллектив, который не имеет в своем активе ни одного очка. Сейчас киевляне занимают последнее место в турнирной таблице, забив лишь один гол.

Команда Окана Бурука набрала в обновленной Лиге Европы 12 зачетных баллов. Она располагается на шестой строчке, которая позволяет квалифицироваться сразу в 1/8 финала.

В Украине игру Галатасарай – Динамо будут транслировать эксклюзивно на медиасервисе "Megogo". Поединок можно посмотреть на канале "Megogo Футбол 1", который доступен по подпискам пакетов "Максимальный", "Спорт" и "Megogopack XL".

За час до начала матча и сразу после его окончания состоится традиционная аналитическая студия. В ней примут участие журналисты и приглашенные эксперты.

Отметим, что 24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. По завершению игры будет доступен также видеообзор.

К слову. Динамо и Галатасарай впервые сыграют официальный очный поединок. Они встречались только в благотворительном матче в апреле 2022 года и тогда победу одержали киевляне со счетом 3:1.

Напомним, что после этой игры подопечные Александра Шовковского проведут еще один поединок в Лиге Европы. 30 января "бело-синие" будут противостоять латвийскому клубу РФШ.