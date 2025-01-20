Гра відбудеться у Стамбулі на "Алі Самі Єн". Стартовий свисток пролунає о 17:30 за київським часом, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Галатасарай – Динамо

Після шести турів підопічні Олександра Шовковського – єдиний колектив, який не має у своєму активі жодного очка. Наразі кияни посідають останнє місце в турнірній таблиці, забивши лише один гол.

Команда Окана Бурука набрала в оновленій Лізі Європи 12 залікових балів. Вона розташовується на шостій сходинці, яка дозволяє кваліфікуватися одразу в 1/8 фіналу.

В Україні гру Галатасарай – Динамо транслюватимуть ексклюзивно на медіасервісі "Megogo". Поєдинок можна переглянути на каналі "Megogo Футбол 1", який доступний за передплатами пакетів "Максимальний", "Спорт" і "Megogopack XL".

За годину до початку матчу й одразу після його закінчення відбудеться традиційна аналітична студія. В ній візьмуть участь журналісти та запрошені експерти.

Зазначимо, що 24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. По завершенню гри буде доступний також відеоогляд.

До слова. Динамо та Галатасарай уперше зіграють офіційний очний поєдинок. Вони зустрічалися лише у благодійному матчі у квітні 2022 року й тоді перемогу здобули кияни з рахунком 3:1.

Нагадаємо, що після цієї гри підопічні Олександра Шовковського проведуть ще один поєдинок у Лізі Європи. 30 січня "біло-сині" протистоятимуть латвійському клубу РФШ.