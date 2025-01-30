Хлопнули на прощание: Динамо завершило путь в Лиге Европы победой над чемпионом Латвии

Киевский клуб больше страдал в текущем евросезоне, чем радовал своих фанатов. Впрочем напоследок подопечным Александра Шовковского удалось принести положительный результат.

Динамо – РФШ 1:0

Гол: Пихаленок, 76.

Киевское Динамо завершило свои выступления в еврокубках в сезоне 2024-2025. В последнем туре Лиги Европы подопечные Александра Шовковского играли против латвийского РФШ, сообщает 24 Канал.

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Минимум моментов

"Бело-синие" еще в декабре потеряли шансы на проход в плей-офф. Динамо проиграло первые шесть встреч в турнире и лишь в седьмом туре добыло первое очко (3:3 против Галатасарая).

Накануне встречи с РФШ киевляне продали Георгия Бущана в Аль-Шабаб, но место в основе ожидаемо досталось Руслану Нещерету. Также тренер Динамо не мог рассчитывать на травмированных Дениса Попова, Владимира Бражка, Владислава Дубинчака и Виталия Буяльского.

Первый тайм прошел с минимумом моментов. "Бело-синим" удалось забить после прострела Вивчаренко на Ваната, но перед этим нападающий залез в офсайд и дал основания для отмены мяча.

Во втором тайме киевляне стали активнее играть в атаке, хотя замен Александр Шовковский не проводил. Игру пытались обострять Ярмоленко, Кабаев и Пихаленок.

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Решающий гол Пихаленка

И именно последнему и удалось забить за 15 минут до завершения основного времени. После прострела с правого фланга защитник РФШ выбил мяч прямо в Ваната.

От ноги того снаряд оказался у Пихаленка, который с удачной позиции поразил угол ворот латвийцев. Под занавес встречи Динамо пыталось удвоить преимущество, но счет остался неизменным.

Таким образом, "бело-синие" прервали свою 15-тиматчевую серию без побед в Лиге Европы и избежали финиша на последней строчке. Благодаря потере очков Ниццы и Карабаха Динамо заняло 34-е место в таблице.

Видео гола Пихаленка