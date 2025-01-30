Динамо – РФШ 1:0

Гол: Піхальонок, 76.

Київське Динамо завершило свої виступи у єврокубках в сезоні 2024-2025. В останньому турі Ліги Європи підопічні Олександра Шовковського грали проти латвійського РФШ, повідомляє 24 Канал.

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Мінімум моментів

"Біло-сині" ще у грудні втратили шанси на прохід у плей-оф. Динамо програло перші шість зустрічей в турнірі і лише в сьомому турі здобуло перше очко (3:3 проти Галатасарая).

Напередодні зустрічі із РФШ кияни продали Георгія Бущана в Аль-Шабаб, але місце в основі очікувано дісталось Руслану Нещерету. Також тренер Динамо не міг розраховувати на травмованих Дениса Попова, Володимира Бражка, Владислава Дубінчака та Віталія Буяльського.

Перший тайм пройшов із мінімумом моментів. "Біло-синім" вдалось забити після прострілу Вівчаренка на Ваната, але перед цим нападник заліз в офсайд та дав підстави для скасування м'яча.

У другому таймі кияни стали активніше грати в атаці, хоча замін Олександр Шовковський не проводив. Гру намагались загострювати Ярмоленко, Кабаєв та Піхальонок.

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Вирішальний гол Піхальонка

І саме останньому і вдалось забити за 15 хвилин до завершення основного часу. Після прострілу з правого флангу захисник РФШ вибив м'яч прямо у Ваната.

Від ноги того снаряд опинився у Піхальонка, який із вдалої позиції вразив кут воріт латвійців. Під завісу зустрічі Динамо намагалось подвоїти перевагу, але рахунок залишився незмінним.

Таким чином, "біло-сині" перервали свою 15-тиматчеву серію без перемог в Лізі Європи та уникнули фінішу на останній сходинці. Завдяки втраті очок Ніцци та Карабаха Динамо посіло 34-те місце у таблиці.

Відео голу Піхальонка