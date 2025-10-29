Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция "Классического" в 1/8 финала Кубка Украины

Киевское Динамо 29 октября встречается с донецким Шахтером в рамках 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Следить за первым украинским "Классическим" в текущем сезоне-2025/2026 можно непосредственно на сайте 24 Канала.

Поединок Динамо – Шахтер состоится на арене имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 18:00 (по киевскому времени), информирует 24 Канал.

Что известно о противостоянии Динамо – Шахтер?

Ближайшее украинское "Классическое" станет 193-м в истории. Сейчас Динамо владеет большим количеством побед – 82 против 62-х у "горняков". Еще 48 поединков были сыграны вничью (данные Transfermarkt).

Интересно, что в розыгрыше Кубка Динамо и Шахтер встречались 17 раз. Если в общей статистике больше побед у киевлян, то в кубковых противостояниях побед больше получали дончане – 11 против 6-ти у динамовцев. Последний раз болельщики видели украинское "Классическое" как раз в финале Кубка Украины предыдущего сезона-2024/2025. Тогда в серии пенальти точнее были "горняки" 6:5.

Принципиальное дерби Динамо – Шахтера в рамках 1/8 финала Кубка Украины сезона-2025/2026 в прямом эфире можно будет посмотреть на канал UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta Sports и Киевстар ТВ. Также посмотреть матч можно на сайте 24 Канала.

Как Динамо и Шахтер вышли в 1/8 финала Кубка Украины?

В 1/16 финала ни Динамо, ни Шахтер не одержали уверенные победы. Команда Александра Шовковского вырвала победу в Александрии со счетом 1:2. За киевлян забивали Александр Пихаленок и нигериец Шола Огундана.

Зато Шахтер минимально одолел Полесье Ставки 1:0. Единственный и победный гол в составе донецкого клуба забил 18-летний бразильский нападающий Лука Мейреллиш.

Бывший игрок и тренер Динамо Йозеф Сабо поделился ожиданиями от украинского "Классического" в интервью Украинскому футболу.

"Жду интересную игру. Если отталкиваться от последних побед в чемпионате, то Динамо и Шахтер понемногу оживают. Фаворитом считаю Шахтер, потому что дончане имеют лучший состав. Это будет напряженная игра, может дойти и до драк. На месте УАФ я бы вообще перенес этот матч, потому что у обоих клубов довольно непростой календарь. Будет ничья 1:1 и серия пенальти. Надеюсь, Динамо победит", – сказал Сабо.