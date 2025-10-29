Динамо благодаря волевому камбэку выбило Шахтер из 1/8 финала Кубка Украины

В среду, 29 октября, завершился розыгрыш 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/2026. В заключительном матче дня киевское Динамо принимало донецкий Шахтер.

В предыдущем раунде ни Динамо, ни Шахтер не оформили убедительные победы. "Горняки" минимально одолели Полесье Ставки 1:0. Единственный и победный гол забил 18-летний бразилец Лука Мейреллиш, пишет 24 Канал.

Как развивался матч Динамо – Шахтер?

Зато киевляне в 1/16 финала переиграли Александрию 2:1. За киевский клуб забивали Александр Пихаленок и нигериец Шола Огундана.

Матч между Динамо и Шахтером 29 октября стал 193-м в истории украинского "Классического". Перед этой игрой довольно существенным преимуществом по количеству побед владели киевляне – 82 против 62-х у донетчан. Еще 48 игр были сведены к мировой.

К большому сожалению для фанов киевлян, но подопечные Александра Шовковского ничего не смогли противопоставить сопернику в первом тайме. Команда Арды Турана полностью контролировала ход поединка. Нещерет несколько раз спасал владения киевлян и стал настоящим героем хозяев в первые 45 минут. Чего только стоил сейв после удара в упор от Марлона Гомеса.

Первый тайм прошел без голов 0:0.

На старте второй 45-минутки Шахтер таки превратил свою активность в гол. На 49-й минуте Лука Мейреллиш головой перевел мяч в сетку ворот Нещерета после удара-передачи Педриньо. "Горняки" повели в счете 0:1.

На 61-й минуте Кабаев мог сравнивать счет в матче, если бы его удар не заблокировал защитник дончан. Шахтер после забитого гола отдал инициативу киевлянам.

На 70-й минуте Шола очень неточно пробил после хорошей передачи от Ярмоленко.

Через две минуты Ярмоленко сравнял цифры на табло 1:1, вернув киевлян в игру.

На 79-й минуте Герреро был первым на добивании после розыгрыша углового от динамовцев. Панамский нападающий перед этим только вышел на замену. Динамо повело в счете 2:1.

Шахтер провалил вторую часть встречи, поэтому не смог отыграться до финального свистка.

Динамо – Шахтер 2:1

Голы: Ярмоленко, 72, Герреро, 79 – Мейреллиш, 49

Киевское Динамо стало шестым четвертьфиналистом Кубка Украины сезона-2025/2026. Еще двое участников 1/4 финала определятся в четверг, 30 октября.