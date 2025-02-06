Динамо Киев – Шкендия 3:2
Голы: Ярмоленко, 38, Ванат, 78, 84 – Дячук, 68 (автогол), Ф. Рамадани, 86
В четверг, 6 февраля, в рамках тренировочного сбора в Турции подопечные Александра Шовковского обыграли Шкендию из Северной Македонии. Победу столичному клубу обеспечили Андрей Ярмоленко и Владислав Ванат, пишет 24 Канал.
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Проверка готовности перед чемпионатом
Тренерский штаб "бело-синих" в стартовом составе доверил место ряду игроков из юношеской команды. В полузащите киевлян вышли Кирилл Пашко и Давид Белый, а на острие атаки 18-летний Федор Задорожный.
На 38-й минуте футбольный шедевр организовал опытный Андрей Ярмоленко. В непростой ситуации в штрафной площадке соперника он принял нестандартное решение и пробил пяткой, находясь спиной к воротам.
Во втором тайме на поле вышли игроки основы, в том числе Владислав Ванат. Форвард "бело-синих" за отведенное время оформил дубль.
К сожалению, не обошлось без ошибок защитников киевлян. На 68-й минуте Максим Дячук отправил мяч в собственные ворота. За 4 минуты до завершения ошибка защитника Динамо привела ко второму голу в ворота Игнатенко.
Финальный свисток арбитра зафиксировал победу киевлян со счетом 3:2.
Видеообзор матча Динамо – Шкендия
Свой следующий матч "бело-синие" проведут 10 февраля. Соперником Динамо будет датский Эсбьерг.