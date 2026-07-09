Ответный матч состоится через неделю, 16 июля. О том, как прошла первая встреча, расскажет 24 Канал.

Как прошел матч Динамо – Университатя?

Матч формально проходил на домашнем поле Динамо в польском Люблине. В первом тайме киевляне пытались активно создавать голевые моменты, однако большинство их ударов не достигали цели и проходили мимо ворот. Количество ударов было значительным, но точных попыток оказалось немного, а те, что были, не представляли большой угрозы для соперника.

Хотя и у Университати не было большого количества опасных моментов, большую часть времени команды действовали вблизи ворот румынского клуба.

В начале второго тайма румынская команда создала очень опасный момент: центральный защитник Андрей Кубиш подключился к контратаке, однако Тарас Михавко вовремя вмешался и заблокировал его удар. После этого Университатя продолжила активно давить на киевский клуб.

Вратарь румынской команды Неофитос Михаил провел очень сильный матч, неоднократно спасая свои ворота и отражая опасные удары Динамо. В течение нескольких минут он сумел парировать моменты в исполнении Виталия Буяльского и Матвея Пономаренко.

Николай Шапаренко имел прекрасную возможность открыть счет в матче: полузащитник попытался перебросить мяч через вратаря, который вышел далеко из ворот, но его удар приняла на себя перекладина.

Примерно за пять минут до окончания первого тайма произошел неожиданный эпизод: на стадионе внезапно отключилось освещение. Игроки решили не терять время и устроили своеобразную "гидрайшн-брейк" паузу, как это часто бывает на чемпионате мира-2026, а тренеры тем временем воспользовались возможностью дать футболистам дополнительные указания.

После возобновления игры команды так и не смогли отличиться. Встреча завершилась без голов со счетом 0:0. Теперь судьба противостояния решится в следующем матче.