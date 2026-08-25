Хотя руководство Игоря и Григория Суркисов вызывает у болельщиков вопросы, Головко убежден, что они сыграли не меньшую роль в выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов, чем тренер и футболисты, пишет 24 Канал.

Благодаря кому "Динамо" оказалось в полуфинале Лиги чемпионов

Александр Головко убежден, что неправильно считать лучшее достижение "Динамо" в еврокубках в эпоху Независимости исключительно заслугой тренера.

Экс-футболист утверждает, что "это была система, которая работала как машина: машина президента, машина клуба и машина главного тренера".

Лобановский, по мнению защитника, "без Суркисов однозначно ничего бы не смог сделать. То есть его задор, Григория Михайловича, задор президента и наш – они совпали в тот момент".

Что Головко рассказал о Лобановском

В то же время бывший наставник юношеской сборной Украины не преуменьшает значение Лобановского для украинского футбола и его уникальный характер, который влиял на футболистов.

Он был авторитетом, 100%. Если человек говорит – не было сомнения, что это может быть неправильно. Потому что у него за спиной уже были результаты, и для тебя это просто легенда. Ты понимаешь, что даже находясь рядом с ним, уже должен быть благодарен за то, что ты здесь,

– вспоминает Головко.

Защитник выступал за "Динамо" с 1995 по 2004 год, проведя за это время 230 матчей. Вместе с киевлянами в 1999 году обыграл в четвертьфинале Лиги чемпионов мадридский "Реал" по сумме двух встреч и вышел в полуфинал самого престижного еврокубка, где "Динамо" уступило "Баварии".