Весь состав дешевле Шапаренко: соперник Динамо в Лиге конференций удивляет своей стоимостью
- Динамо сыграет против Зриньски в третьем туре Лиги конференций 2025/2026.
- Состав боснийцев оценивается в 9 миллионов евро, что почти в десять раз меньше состава Динамо.
Киевское Динамо готовится к своему третьему матчу в Лиге конференций 2025/2026. Подопечные Александра Шовковского попытаются набрать первые баллы в этом турнире.
"Бело-синие" в польском Люблине будут принимать Зриньски. Чемпион Боснии и Герцеговины выглядит куда скромнее Динамо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Transfermarkt.
Сколько стоит соперник Динамо?
Кадровый потенциал боснийцев выглядит очень бедным. Весь состав Зриньски оценивается всего в 9 миллионов евро, почти в десять раз меньше ростера Динамо (79 миллионов).
Более того, двое игроков киевлян отдельно стоят дороже всего состава боснийцев. Речь о Владимире Бражко (12 миллионов) и Николае Шапаренко (11 миллионов).
У Зриньски вообще ни один футболист не оценивается дороже 1 миллиона евро. Самыми дорогими являются центрхав Сурданович и нападающий Дамашкан. Оба стоят по 600 тысяч.
Справка. Матч Динамо – Зриньски состоится 6 ноября в Люблине на стадионе "Мотор Арена". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на ОТТ-платформе Megogo.
Последний, кстати, является одним из двух сборников в составе Зриньски. Виталий выступает за команду Молдовы, тогда как Дарко Велькоский представляет Северную Македонию.
К слову, за боснийского чемпиона выступают два экс-футболиста УПЛ. Вингер Марио Чуже провел определенное время в Днепре-1, тогда как полузащитник Невен Джурасек играл как в Днепре-1, так и Шахтае. В составе последних хорват стал чемпионом Украины.
Динамо в сезоне 2025/2026
- В прошлом сезоне Динамо оформило чемпионство в УПЛ и прошло чемпионат без единого поражения. Но в текущей кампании киевляне больше разочаровывают фанатов.
- Команда Александра Шовковского не смогла пройти квалификацию Лиги чемпионов и Лиги Европы, вылетев от Пафоса и Маккаби Тель-Авив соответственно.
- В конце концов Динамо оказалось в основной стадии Лиги конференций. Там киевляне потерпели два поражения от Кристал Пэлас (0:2) и Самсунспора (0:3).
- У турнирной таблице Лиги конференций "бело-синие" занимают аж 34-е место. В свою очередь в чемпионате Украины Динамо идет вторым, отставая от Шахтера на четыре балла.