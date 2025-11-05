Весь состав дешевле Шапаренко: соперник Динамо в Лиге конференций удивляет своей стоимостью

Киевское Динамо готовится к своему третьему матчу в Лиге конференций 2025/2026. Подопечные Александра Шовковского попытаются набрать первые баллы в этом турнире.

"Бело-синие" в польском Люблине будут принимать Зриньски. Чемпион Боснии и Герцеговины выглядит куда скромнее Динамо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Transfermarkt.

Сколько стоит соперник Динамо?

Кадровый потенциал боснийцев выглядит очень бедным. Весь состав Зриньски оценивается всего в 9 миллионов евро, почти в десять раз меньше ростера Динамо (79 миллионов).

Более того, двое игроков киевлян отдельно стоят дороже всего состава боснийцев. Речь о Владимире Бражко (12 миллионов) и Николае Шапаренко (11 миллионов).

У Зриньски вообще ни один футболист не оценивается дороже 1 миллиона евро. Самыми дорогими являются центрхав Сурданович и нападающий Дамашкан. Оба стоят по 600 тысяч.

Справка. Матч Динамо – Зриньски состоится 6 ноября в Люблине на стадионе "Мотор Арена". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на ОТТ-платформе Megogo.

Последний, кстати, является одним из двух сборников в составе Зриньски. Виталий выступает за команду Молдовы, тогда как Дарко Велькоский представляет Северную Македонию.

К слову, за боснийского чемпиона выступают два экс-футболиста УПЛ. Вингер Марио Чуже провел определенное время в Днепре-1, тогда как полузащитник Невен Джурасек играл как в Днепре-1, так и Шахтае. В составе последних хорват стал чемпионом Украины.

Динамо в сезоне 2025/2026