Юный динамовец забил гол в стиле Марадоны: эффектное видео
- 16-летний Егор Музычко из "Динамо" отметился хет-триком в матче против "Руха" в Детско-юношеской футбольной лиге Украины.
- Один из его голов, сделанный в стиле Марадоны, стал настоящим шедевром и помог команде одержать разгромную победу 6:2.
Академия Динамо воспитала целое созвездие ярких футболистов. В юношеском составе "бело-синих" подрастает очередная звездочка.
В рамках Детско-юношеской футбольной лиги Украины состоялся ответный матч первого стыкового раунда между Динамо и Рухом. Незаурядное мастерство в поединке продемонстрировал 16-летний игрок "бело-синих" Егор Музычко, пишет 24 Канал.
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Новый бриллиант Динамо
Юный футболист стал автором хет-трика, один из забитых голов змусив згадати легенду футбола. В одном из моментов матча Егор получил мяч в центре поля, на скорости обыграл нескольких игроков Руха и хладнокровно пробил мимо голкипера.
Своими действиями Музычко напомнил легендарного аргентинца Диего Марадону.
"Сольный проход в стиле Марадоны", – подписала видео гола пресс-служба Динамо.
Видео гола Егора Музычко
Отметим, что поединок завершился разгромной победой Динамо со счетом 6:2. В первом матче соперников была зафиксирована ничья – 2:2.
Что касается Егора Музычко, то в прошлом сезоне он выступал за киевскую ДЮСШ-26. В текущем чемпионате ДЮФЛ динамовец сыграл 20 матчей и забил 10 голов.