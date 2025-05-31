Юный динамовец забил гол в стиле Марадоны: эффектное видео

Академия Динамо воспитала целое созвездие ярких футболистов. В юношеском составе "бело-синих" подрастает очередная звездочка.

В рамках Детско-юношеской футбольной лиги Украины состоялся ответный матч первого стыкового раунда между Динамо и Рухом. Незаурядное мастерство в поединке продемонстрировал 16-летний игрок "бело-синих" Егор Музычко, пишет 24 Канал.

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Новый бриллиант Динамо

Юный футболист стал автором хет-трика, один из забитых голов змусив згадати легенду футбола. В одном из моментов матча Егор получил мяч в центре поля, на скорости обыграл нескольких игроков Руха и хладнокровно пробил мимо голкипера.

Своими действиями Музычко напомнил легендарного аргентинца Диего Марадону.

"Сольный проход в стиле Марадоны", – подписала видео гола пресс-служба Динамо.

Видео гола Егора Музычко

Отметим, что поединок завершился разгромной победой Динамо со счетом 6:2. В первом матче соперников была зафиксирована ничья – 2:2.

Что касается Егора Музычко, то в прошлом сезоне он выступал за киевскую ДЮСШ-26. В текущем чемпионате ДЮФЛ динамовец сыграл 20 матчей и забил 10 голов.