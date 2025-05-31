В рамках Дитячо-юнацької футбольної ліги України відбувся матч-відповідь першого стикового раунду між Динамо та Рухом. Непересічну майстерність у поєдинку продемонстрував 16-річний гравець "біло-синіх" Єгор Музичко, пише 24 Канал.

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Новий діамант Динамо

Юний футболіст став автором хет-трика, а один із забитих голів змусив згадати легенду футболу. В одному з моментів матчу Єгор отримав м'яч в центрі поля, на швидкості обіграв кількох гравців Руху та холоднокровно пробив повз голкіпера.

Своїми діями Музичко нагадав легендарного аргентинця Дієго Марадону.

"Сольний прохід в стилі Марадони", – підписала відео голу пресслужба Динамо.

Відео голу Єгора Музичка

Зазначимо, що поєдинок завершився розгромною перемогою Динамо з рахунком 6:2. У першому матчі супрників було зафіксовано нічию – 2:2.

Щодо Єгора Музичка, то в минулому сезоні він виступав за київську ДЮСШ-26. У поточному чемпіонаті ДЮФЛ динамівець зіграв 20 матчів та забив 10 голів.