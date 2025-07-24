Футболист Ливерпуля почтил память погибшего Жоты: трогательное фото

В начале июля 2025 года футбольный мир всколыхнуло трагическое событие. В моторной аварии погиб футболист Ливерпуля Диогу Жота и его младший брат Андре Силва.

Костас Цимикас решил почтить память Диогу Жоты. Греческий защитник играл вместе с португальским нападающим, сообщает 24 канал со ссылкой на Puerto Ink Athens.

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Как Цимикас почтил погибшего Жоту?

Костас Цимикас трогательно почтил память Диогу Жоты. Греческий защитник сделал тату на руке, которое посвятил погибшему одноклубнику по Ливерпулю.

Я бы хотел, чтобы ты был здесь и число 20,

– написано на руке Цимикаса.

Цимикас сделал тату с номером Жоты / Фото Puerto Ink Athens

О тату, что сделал Костас Цимикас стало известно 5 июля – через два дня после ужасного ДТП, в котором погиб Диогу Жота. Интересно, что грек и португалец вместе перешли в Ливерпуль в 2020 году.

Напомним, что захоронение Диогу Жоты и его брата Андре Силвы состоялось 5 июля в Гондомаре, Португалия. На церемонию прибыли родные, близкие, одноклубники и партнеры поругальца по сборной.