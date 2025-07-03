Ехал в роскошном спорткаре и сгорел заживо: все о смерти Диогу Жоты

В четверг, 3 июля, спортивное сообщество всколыхнула ужасная новость. Погиб футболист Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота.

К сожалению, впоследствии появилась информация, что вместе с ним ушел в мир иной также его брат Андре Силва. 24 Канал собрал всю информацию об ужасной трагедии.

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Что известно о гибели Диогу Жоты

Она произошла в ночь со 2 на 3 июля в испанской провинции Самора. Футболист Ливерпуля был в отпуске, где отдыхал с родными и близкими.

Примерно в 1:30 ночи по местному времени на шоссе А-65 автомобиль Lamborghini попал в ДТП и съехал с дороги. Это произошло из-за прокола шины во время обгона.

Машину занесло с трассы, после чего она сразу загорелась. По словам свидетелей, которые вызвали экстренные службы, автомобиль был охвачен пламенем, которое быстро распространилось на растительность вокруг.

На место аварии прибыли полицейские, пожарные и медики. К сожалению, они были бессильны в этой ситуации и смогли лишь подтвердить смерть двух мужчин, которые сгорели заживо в автомобиле.

Видео с места аварии Диогу Жоты и его брата

Кто был в авто с Жотой

Вместе с Диогу Жотой в машине ехал его младший брат Андре Силва. 25-летний родственник также был футболистом, он играл за Пенафиел, который выступает во второй лиге Португалии.

Оба игрока были воспитанниками португальского клуба Гондомар. Более успешной карьера была у Диогу Жоты, который стал звездой АПЛ и провел невероятные последние полтора месяца своей жизни.

У Жоты осталась жена и дети

За этот отрезок времени он завоевал с Ливерпулем чемпионство Английской Премьер-лиги, триумфовал со сборной Португалии в Лиге наций и женился. У него осталась жена и трое детей.



Диогу Жота с семьей / Фото из соцсетей жены футболиста

Реакция Роналду на смерть Жоты

На эту трагедию уже отреагировал Криштиану Роналду в соцсети X. Он принес свои соболезнования близким Диогу Жоты и его брата:

Это не имеет смысла. Только что мы были вместе в национальной сборной, а потом ты женился. Твоей семье, твоей жене и твоим детям я выражаю соболезнования и желаю всей силы мира. Я знаю, что ты всегда будешь с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам.

К слову. С 2019 года Диогу Жота играл за сборную Португалии. В составе национальной команды он провел 49 матчей, в которых забил 14 голов.

Напомним, что в течение карьеры португальский форвард играл также в Пасуш-де-Феррейре, Порту и Вулверхэмптоне. Он на клубном уровне становился чемпионом АПЛ и Чемпионшипа, а также выигрывал Кубок Англии и дважды Кубок английской лиги.