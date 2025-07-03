Появились кадры с места смертельной аварии Жоты: футболисты сгорели заживо – жуткое видео

В четверг, 3 июля, в провинции Самора произошла ужасная автокатастрофа. К сожалению, участниками нее стал звездный нападающий английского Ливерпуля Диогу Жота и его младший брат Андре.

Была информация, что автомобиль Диогу Жоты съехал с дороги, после чего начался пожар. Медики, прибывшие на месте ДТП, только смогли констатировать смерть обоих футболистов, пишет 24 Канал со ссылкой на Diario Decastillay Leon.

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Первые кадры с места ДТП нападающего Ливерпуля

Впоследствии появились первые кадры с места смертельной аварии. Видео шокирует поклонников Диогу Жоты и всю футбольную общественность. От роскошного Lamborghini футболиста Ливерпуля остались только останки и пепел. Нападающий английского клуба и его брал сгорели заживо.

Видео с места аварии Диогу Жоты и его брата

Впоследствии стало известно, что причиной аварии стала проколотая шина. ДТП произошло во время обгона.

В своем последнем сезоне за Ливерпуль 2024/2025 Жота провел 37 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи. Диогу помог Ливерпулю стать чемпионом Английской Премьер-лиги-2024/2025. Это было первое и, теперь уже последнее чемпионство в Англии для португальского форварда.