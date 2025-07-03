Була інформація, що автомобіль Діогу Жоти з'їхав із дороги, після чого розпочалась пожежа. Медики, які прибули на місці ДТП, лише змогли констатувати смерть обох футболістів, пише 24 Канал із посиланням на Diario Decastillay Leon.

До теми Діогу Жота загинув у ДТП: біографія зірки Ліверпуля, який одружився за тиждень до смерті

Перші кадри із місця ДТП нападника Ліверпуля

Згодом з'явились перші кадри із місця смертельної аварії. Відео шокує прихильників Діогу Жоти та усю футбольну спільноту. Розкішного Lamborghini футболіста Ліверпуля залишились лише останки та попіл. Нападник англійського клубу та його брав згоріли живцем.

Відео із місця аварії Діогу Жоти та його брата

Згодом стало відомо, що причиною аварії стала проколота шина. ДТП стала під час обгону.

У своєму останньому сезоні за Ліверпуль 2024/2025 Жота провів 37 матчів, у яких забив 9 м'ячів та віддав 4 гольові передачі. Діогу допоміг Ліверпулю стати чемпіоном Англійської Прем'єр-ліги-2024/2025. Це було перше та, тепер вже останнє чемпіонство в Англії для португальського форварда.