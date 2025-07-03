Диогу Жота погиб в ДТП: биография звезды Ливерпуля, который женился за неделю до смерти

В четверг, 3 июля, футбольное сообщество всколыхнула жуткая новость. В ужасном ДТП погиб нападающий сборной Португалии и английского Ливерпуля Диогу Жота.

Автокатастрофа с участием известного футболиста произошла в провинции Самора. Вместе с Диогу Жотой в автомобиле был его младший брат Андре, который выступал за португальский клуб Пенафиел, сообщает 24 Канал со ссылкой на Marca.

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Диогу Жота погиб в ДТП

Пока неизвестно, или выжил ли брат футболиста. Как сообщает испанское издание, их автомобиль слетел с дороги, что привело к пожару. Футболисту Ливерпуля и сборной Португалии было всего 28 лет.

В Португалии уже подтвердили гибель футболиста.

Футбольный путь Диогу Жоты

Диогу Жота родился 4 декабря 1996 года в Масарелуш. Футболист был воспитанником юношеских команд футбольных клубов Гондомар и Пасуш де Феррейра. Диогу был талантливым игроком, поэтому уже в середине октября 2014-го дебютировал за взрослую команду Пасуш де Феррейра.

Жота впервые появился в Примейра-лиге 20 февраля 2015 года. В том матче португальский форвард вышел на замену, а сама игра против Витории Гимарайнш закончилась боевой ничьей 2:2.

До июля 2016-го Диогу выступал в родной стране. 6 июля того года Жота впервые поехал играть за пределы Португалии. Будущая звезда футбола подписала контракт с мадридским Атлетико. Однако уже в следующем месяце вернулся в Португалию. Порту оформило аренду Жоты. В португальском гранде юный футболист выступал ровно год, проведя в футболке "драконов" 38 матчей. В сыгранных поединках Жота отметился 9 голами и 7 ассистами.

В июне 2017-го Жота вернулся в расположение "матрасников". Но не успел дебютировать за мадридцев, как снова отправился в аренду. На этот раз в дождливую Британию, где оформил арендное соглашение с Вулверхэмптоном.

За "волков" Диогу играл в период с 25 июля 2017-го по 30 июня 2018-го годов. А уже 1 июля 2018-го форвард стал полноценным футболистом английского клуба, так и не дебютировав за мадридский Атлетико.

К слову. За это время португалец принял участие в 131-м матче Вулверхэмптона, в которых наколотил 44 мяча и отдал 19 голевых передач. Это второй показатель в карьере Жоты по количеству проведенных поединков за один клуб.

19 сентября 2020-го Диогу Жота подписал контракт со своим четвертым взрослым клубом. Португальский форвард стал футболистом английского Ливерпуля. Этот трансфер был огромным шагом в карьере Жоты. К сожалению, Ливерпуль стал последним клубом в карьере звездного португальца.

Диогу так и не удалось пересечь отметку в 200 сыгранных поединков за Ливерпуль. В футболке "мерсисайдцев" Жота успел провести 182 игры – 65 забитых голов и 26 отданных результативных передач.



Жота в Ливерпуле / Фото Getty Images

В своем последнем сезоне-2024/2025 Жота сыграл 37 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи. Помог Ливерпулю стать чемпионом Английской Премьер-лиги-2024/2025. Это было первое и, к сожалению, последнее чемпионство в Англии для Жоты.

Справка. На клубном уровне в целом сыграл 398 матчей, в которых он отметился 136 голами и 66 ассистами.

Достижения Диогу Жоты на клубном уровне

Кроме последнего чемпионства в АПЛ, Жота в 2022-м году стал триумфатором Кубка Англии.

Дважды с Ливерпулем поднимал над головой Кубок английской лиги (2022, 2024).

Перед этим в сезоне-2017/2018 в составе Вулверхэмптона стал победителем Чемпионшипа (вторая по силе английская лига).

Выступления Жоты за сборную Португалии

В своей карьере нападающий поиграл за разные юношеские команды Португалии – олимпийская сборная (1 встреча), U-19 (9 игр), U-21 (20 матчей).

14 ноября 2019-го дебютировал за главную команду страны. Произошло это в матче квалификации Евро против Литвы. Тогда Диогу получил мизерные 7 минут игрового времени, а сама игра закончилась разгромной победой Португалии 6:0.



Жота – победитель Лиги наций-2024/2025 / Фото Getty Images

С тех пор Жота провел в футболке сборной Португалии по футболу 49 поединков: 14 голов и 12 результативных передач. Последний матч Диогу провел за национальную команду 8 июня 2025 года, когда в финале Португалия переиграла по пенальти Испанию, став триумфатором Лиги наций-2025. Нападающий Ливерпуля отыграл 15 минут.

Вместе со сборной дважды выиграл Лигу наций (2019, 2025).

Женился за неделю до смертельной аварии

22 июня 2025 года Диогу Жота официально узаконил свой брак с любимой девушкой, которую повел под венец.

В своих соцсетях новоиспеченная семья выложила несколько фото и видео с праздничного события.

Свадьба Диогу Жоты / Фото из инстаграма жены

Только за день до трагедии жена футболиста выложила видео со свадьбы.

День, который мы никогда не забудем,

– подписала видео возлюбленная футболиста.

Видео со свадьбы Диогу Жоты и его возлюбленной

У него остались жена и трое детей…