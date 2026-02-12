Безумная поддержка Гераскевича: как Украина и мир реагируют на позорное решение МОК

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич стал главным ньюсмейкером зимних Олимпийских игр-2026. Украинец стал жертвой позорного решения со стороны МОК.

Международный олимпийский комитет отстранил Гераскевича от соревнований на Играх. Причиной стал "шлем памяти", который Владислав надевал на своих выступлениях, сообщает 24 Канал.

По теме Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпийских играх

Что украинцы пишут о Гераскевиче?

На нем изображены фото 24-х спортсменов, которые погибли из-за войны России против Украины. Такое решение со стороны комитета возмутило украинцев, которые публично раскритиковали организацию.

К примеру, известный шоумен Евгений Янович предложил другим скелетонистам бойкотировать выступление на Олимпиаде. Однако этого не произошло, ведь заезд уже прошел.

У меня почему-то мысль о том, что все скелетонисты просто должны не выйти на старт. Но это какой-то фантастический мир, где существует солидарность. Это самый важный старт для спортсмена за четыре года. Он был готов на 1000%. В тренировках Влад показывал результаты, претендующие на подиум. Но он отказался от шанса получить медаль, чтобы сохранить свою позицию. Это дороже медали,

– написал Евгений.

Другие известные украинские публичные люди также не остались в стороне от действий со стороны МОК. Люди активно критикуют организацию и благодарят Гераскевича за патриотическую позицию.

Виталий Волочай (комментатор) : "Дискриминация и давление на украинских спортсменов продолжается во всех видах спорта".

: "Дискриминация и давление на украинских спортсменов продолжается во всех видах спорта". Андрей Садовый (мэр Львова) : "Печальное и позорное решение олимпийского комитета. Память не является нарушением! Уважение Владиславу Гераскевичу! Спасибо".

: "Печальное и позорное решение олимпийского комитета. Память не является нарушением! Уважение Владиславу Гераскевичу! Спасибо". Александр Усик (боксер): "Я горжусь тобой, Владислав, за твое мужество и смелость. Шлем с портретами погибших украинских спортсменов – это дань памяти, а не нарушение правил! Спорт не означает забвение. Настоящая сила - это иметь отвагу оставаться человеком даже в самые тяжелые времена.

Сергей Стаховский (теннисист) : "Нельзя повесить ценник на достоинство – уважение Гераскевичу. Честь павшим".

: "Нельзя повесить ценник на достоинство – уважение Гераскевичу. Честь павшим". Артем Дамницкий (комик) : "Гераскевича все же дисквалифицировали. МОК – г***оны. Хотя и до дисквалификации мы это прекрасно знали. Влад, ты глыба и чемпион наших сердец".

: "Гераскевича все же дисквалифицировали. МОК – г***оны. Хотя и до дисквалификации мы это прекрасно знали. Влад, ты глыба и чемпион наших сердец". Ольга Харлан (фехтовальщица) : "Я знаю, как это – когда решения принимаются не по совести, когда ты чувствуешь бессилие, но все равно должен держать голову высоко. И именно поэтому твоя смелость говорить вслух имеет огромное значение. Невероятно больно от таких решений. Память – это не политическая позиция. Это человечность. Это уважение к тем, кто заплатил самую высокую цену. Мы с тобой".

: "Я знаю, как это – когда решения принимаются не по совести, когда ты чувствуешь бессилие, но все равно должен держать голову высоко. И именно поэтому твоя смелость говорить вслух имеет огромное значение. Невероятно больно от таких решений. Память – это не политическая позиция. Это человечность. Это уважение к тем, кто заплатил самую высокую цену. Мы с тобой". Роман Бебех (комментатор) : "МОК – коммерсанты, а мы им про справедливость, солидарность. А им бы монетизировать Олимпиаду. Мир несправедлив. Но это не значит, что нам надо отступать. Для меня позиция Гераскевича круче олимпийской медали".

: "МОК – коммерсанты, а мы им про справедливость, солидарность. А им бы монетизировать Олимпиаду. Мир несправедлив. Но это не значит, что нам надо отступать. Для меня позиция Гераскевича круче олимпийской медали". Екатерина Коцар (фристайлистка) : "Я думаю, этого достаточно, чтобы понять, что такое современный МОК и как он порочит саму сущность и идею Олимпийского движения. Владислав, для всего мира победитель, даже не выйдя на старт".

: "Я думаю, этого достаточно, чтобы понять, что такое современный МОК и как он порочит саму сущность и идею Олимпийского движения. Владислав, для всего мира победитель, даже не выйдя на старт". Максим Луцюк (подолог): "МОК – циничные х**йды. Влад – победитель вне всех сомнений".

Реакция украинцев на дисквалификацию Гераскевича:

Также красноречивой высказалась украинская метательница молота Ирина Климец. Девушка не сдерживала своих эмоций от позорного решения МОК.

Дисквалификация!!!! За что???? Почему другим спортсменам с флагами убийц на шлеме можно выступать, а нашему несокрушимому украинцу – дисквалификация! За что, за память!? За благодарность коллегам, которые отдали свою жизнь чтобы мы могли участвовать в Олимпийских играх? Влад, мы тебя благодарим за четкую и сильную позицию! Мы с тобой,

– пишет Климец.

Как реагируют другие скелетонисты?

При этом тему бана Владислава не оставили в стороне и другие спортсмены, в том числе его конкуренты. К примеру, высказался британский скелетонист Мэтт Вестон.

Это интересная ситуация. Мне жаль, что он не смог выступить, но я не очень хочу комментировать политическую подоплеку этого. Просто обидно, что он потерял шанс посоревноваться на Олимпиаде. Он невероятный скелетонист. Очень-очень сильный, техничный, очень плавный. Единственное, где я могу его обыграть, – это стартовый разгон. Думаю, он мог бы здесь выступить очень успешно. Поэтому это еще одна причина, почему мне особенно жаль его как человека,

– заявил Уэстон.

Именно британец стал победителем на Олимпиаде-2026 в первом и втором заездах. Другие скелетонисты также высказались об отстранении украинца.

Кристофер Гротер (немецкий скелетонист) : "Ему действительно трудно. Я не могу сказать "да" или "нет" относительно этой ситуации, но думаю, что ему действительно трудно, потому что я спортсмен, он спортсмен, и он также годами готовился к этому моменту, а потом не может кататься. Это трудно".

: "Ему действительно трудно. Я не могу сказать "да" или "нет" относительно этой ситуации, но думаю, что ему действительно трудно, потому что я спортсмен, он спортсмен, и он также годами готовился к этому моменту, а потом не может кататься. Это трудно". Люка Дефае (французский скелетонист) : "Я видел это в газетах и соцсетях в течение всей недели. Влад не очень много говорит об этом с нами. Он держится отдельно и не вмешивается в наши дела. Он не просит поддержки, остается на своей стороне и не отвлекает нас. Мне его жаль, но я не знаю всех правил. Мне очень обидно, что он не смог выйти на старт, потому что имел хороший потенциал для медали".

: "Я видел это в газетах и соцсетях в течение всей недели. Влад не очень много говорит об этом с нами. Он держится отдельно и не вмешивается в наши дела. Он не просит поддержки, остается на своей стороне и не отвлекает нас. Мне его жаль, но я не знаю всех правил. Мне очень обидно, что он не смог выйти на старт, потому что имел хороший потенциал для медали". Расмус Йоханссен (датский скелетонист) : "Мне сказали, что его дисквалифицировали. Я взял для себя секунд 30, чтобы перевести дыхание и подумать о Владе и об Украине. Он мой хороший друг. Я считаю, что украинцы не просили того положения, в которое их поставили. Он пытался сделать маленький жест и представить молодых людей, которые погибли слишком рано, даже не комментируя политику".

: "Мне сказали, что его дисквалифицировали. Я взял для себя секунд 30, чтобы перевести дыхание и подумать о Владе и об Украине. Он мой хороший друг. Я считаю, что украинцы не просили того положения, в которое их поставили. Он пытался сделать маленький жест и представить молодых людей, которые погибли слишком рано, даже не комментируя политику". Джаред Фаерстоун (израильский скелетонист) : "Я очень уважаю Влада и искренне им восхищаюсь. Я считаю, что он человек с сильными ценностями, и это действительно впечатляет. Как личность я очень-очень его уважаю.Мое послание украинскому народу – никогда не сдаваться. Все возможно".

: "Я очень уважаю Влада и искренне им восхищаюсь. Я считаю, что он человек с сильными ценностями, и это действительно впечатляет. Как личность я очень-очень его уважаю.Мое послание украинскому народу – никогда не сдаваться. Все возможно". Даниэль Берфут (американский скелетонист): "Он отстаивает то, во что верит. Мы видим это из года в год. Поэтому когда я услышал, что он все равно будет испытывать шлем, я подумал, что он говорит правду и он не отступит в день соревнований. Это печально. Он один из лучших скелетонистов в мире и, очевидно, считал, что это важнее, чем скелетон. Несмотря на все это, он остается собой".

Отметим, что МОК позже вернул Гераскевичу аккредитацию на Олимпиаду. Владислав сможет продолжать представлять Украину, но к соревнованиям он не будет возвращен.

Ранее президент МОК Кирсти Ковентри уже прокомментировала дисквалификацию Гераскевича на Олимпиаде. Напомним, что Владислав стал одним из двух знаменосцев Украины на церемонии открытия Игр.