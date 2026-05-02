Мировая легенда, которая встала на сторону Украины: 7 фактов о Дэвиде Бекхэме, которые вас удивят

2 мая Дэвиду Бекхэму исполняется 51 год. Он запомнился не только футбольным гением – в начале большой войны британец использовал свою мировую славу, чтобы помочь украинцам.

Бекхэм давно стал не просто бывшей футбольной звездой, а узнаваемой во всем мире персоной. Икона стиля, глобальный бренд и посол доброй воли UNICEF, он одним из самых громких жестов поддержал Украину в 2022 году, открыв миллионам людей правду о войне, передает 24 Канал.

Смотрите также Не Роналду: назван самый высокооплачиваемый спортсмен в истории

Как Бекхэм рассказал миру о войне в Украине?

В марте 2022 года Дэвид Бекхэм передал контроль над своим инстаграм-аккаунтом с более 71 миллионом подписчиков детскому анестезиологу Ирине из Харькова. Через сториз она показала миру, как украинские медики спасают новорожденных под обстрелами, работают в подвалах и буквально живут в больнице.

Это была кампания UNICEF, послом которого Бекхэм является с 2005 года. Таким образом он не просто выразил поддержку, а дал украинцам одну из крупнейших медийных площадок мира.

Один из лучших исполнителей штрафных в истории

Бекхэм стал футбольным символом благодаря своей феноменальной правой ноге. Его удары со штрафных были настолько точными, что превратились в отдельный бренд. Именно его гол со штрафного против Греции в 2001 году вывел Англию на чемпионат мира и стал культовым моментом для британского футбола.

"Классический" для Бекхэма гол со штрафного в ворота Греции: смотрите видео

Первый англичанин, который выиграл чемпионаты в четырех странах

За карьеру Дэвид получал титулы в Англии с Манчестер Юнайтед, Испании с Реалом, США с Лос-Анджелес Гэлэкси и Франции с ПСЖ. Это сделало его одним из самых успешных и глобальных футболистов своего поколения.

За свои выдающиеся футбольные заслуги Бекхэм был удостоен на родине звания рыцаря, пишет football-online. Король Чарльз ІІІ торжественно вручил Дэвиду титул. Его имя было добавлено в список наград в честь Дня рождения короля – наивысшей награды, которую может вручить Великобритания.

Превратил себя в глобальный бренд и занялся благотворительностью

Бекхэм стал одним из первых спортсменов, кто вышел далеко за пределы спорта. Контракты с Adidas, Pepsi, H&M, Armani и десятками других брендов сделали его маркетинговой машиной. Его имя давно ассоциируется не только с футболом, но и с модой, бизнесом и поп-культурой.

Параллельно Бекхэм годами занимается благотворительностью, особенно в рамках UNICEF. Украинская история стала одним из самых ярких примеров того, как знаменитость может использовать популярность не ради пиара, а для реальной помощи. Его жест с Харьковом западные медиа называли одним из самых сильных проявлений поддержки Украины среди мировых звезд.

Брак с Викторией Бекхэм сделал его частью шоу-бизнеса

Впервые футболист увидел Викторию Адамс из группы "Spice Girls" в видеоклипе в 1997 году. Во время просмотра Бекхэм сказал другу, что эта девушка станет его женой. Через год после знакомства футболист сделал предложение любимой.



Дэвид и Виктория Бекхэм / Фото из инстаграма

Бракосочетание в 1999 году превратило пару в одну из самых известных в мире – у них родилось четверо детей. Дэвид и Виктория стали символом эпохи, где футбол и шоу-бизнес слились в один мегабренд.

Основал Интер Майами и привел Месси в США

После завершения карьеры Бекхэм не исчез из большого футбола. Он стал совладельцем Интер Майами, а впоследствии именно его проект осуществил исторический трансфер Лионеля Месси, что изменил футбольный ландшафт США.



Презентация Лео Месси в Интер Майами/ Фото Getty Images

По информации isport.ua, Дэвид договорился о трансфере аргентинца в Интер Майами еще за 5 лет до перехода.

Мы долго разговаривали с отцом Лео на протяжении пяти лет. Мы с партнером приезжали в отель, чтобы встретиться с отцом Лео за пять лет до того, как он перешел к нам. Я сказал ему: "Я знаю, что Лео еще не готов, но я хочу, чтобы ваш сын играл за мой клуб в будущем",

– заявил англичанин.

Почему Бекхэм важен для Украины?

На фоне полномасштабной войны многие знаменитости ограничивались сообщениями со словами поддержки. Бекхэм пошел дальше: он буквально передал свой голос украинцам. Это позволило миллионам людей увидеть войну глазами врачей из Харькова – без фильтров, пафоса или политики.

2 мая Бекхэму исполняется 51, но для украинцев он – не только легенда футбола. Он стал еще и человеком, который помог миру увидеть нашу борьбу.