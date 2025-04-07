Звездный футболист сделал подарок "нейтральной" теннисистке

Английский футболист Дэвид Бекхэм сделал подарок белоруске Арине Сабаленко. Он подарил ей памятную футболку.

Арина Сабаленка посетила матч посетила домашний поединок Интер Майами против Торонто в рамках чемпионата MLS. Команды разошлись на мирной ничьей.

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Что подарил Бекхэм белоруске

Дэвид Бекхэм подарил Сабаленко памятную футболку с первым номером.

Этот подарок является отсылкой на победу Арины на теннисном турнире в Майами, где она в финале обыграла американку Джессику Пегулу. Девушка поблагодарила Дэвида за приглашение на матч и за подарок.

Бекхэм подарил футболку белоруске: смотрите видео

Напомним, что Арина Сабаленка является поклонницей Александра Лукашенко.