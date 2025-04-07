Аріна Сабалєнка відвідала матч відвідала домашній поєдинок Інтер Маямі проти Торонто в межах чемпіонату MLS. Команди розійшлися на мирній нічиїй.
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Що подарував Бекхем білорусці
Девід Бекхем подарував Сабалєнко пам’ятну футболку з першим номером.
Цей подарунок є відсиланням на перемогу Аріни на тенісному турнірі в Маямі, де вона у фіналі обіграла американку Джессіку Пегулу. Дівчина подякувала Девіду за запрошення на матч і за подарунок.
Бекхем подарував футболку білорусці: дивіться відео
Нагадаємо, що Аріна Сабалєнка є прихильницею Олександра Лукашенка.