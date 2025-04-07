Перша ракетка України Еліна Світоліна залишилась серед двадцятки найкращих тенісисток. Тоді як Марта Костюк втратила декілька позицій, повідомляє 24 канал із посиланням на WTA.

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Місця українок в рейтингу WTA

У топ-10 найкращих тенісисток світу відбулись зміни. Джессіка Пегула посіла третє місце в оновленому рейтингу WTA, посунувши Коко Гофф. Американка минулого тижня перемогла Софію Кенін у фіналі турніру в Чарльстоні.

Еліна Світоліна залишається на 18 місці в оновленому рейтингу Жіночої тенісної організації. Експерша ракетка України Марта Костюк опустилась з 24 на 25 позицію.

Даяна Ястремська зберегла 46 сходинку у рейтингу WTA. Ангеліна Калініна змогла покращити становище та піднялась на 65 місце. Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур залишаються у топ-200.

Оновлений рейтинг WTA:

1. Аріна Сабалєнка

2. Іга Швьонтек

3 Джессіка Пегула

4. Коко Гофф

5. Медісон Кіз

6. Жасмін Паоліні

7. Мірра Андрєєва

8. Чжен Ціньвень

9. Паула Бадоса

10. Єлена Рибакіна

…

18. Еліна Світоліна

25. Марта Костюк

46. Даяна Ястремська

65. Ангеліна Калініна

103 Юлія Стародубцева

140. Дар'я Снігур

204. Анастасія Соболєва

241. Леся Цуренко

Нагадаємо, що на цьому тижні збірна України зіграє у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. У складі "синьо-жовтих" виступатимуть: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок та Надія Кіченок.

Матчі відбудуться 10-12 квітня на Radomskie Centrum Sportu у польському Радомі. Збірна України протистоятиме господарці турініру Польщі та національній команді Швейцарії.