Чемпион мира отказался от идеи выйти на ринг с Усиком

Отец Дэвида Бенавидеса прокомментировал возможность боя с Александром Усиком. Его сын отказался от такой идеи.

Ранее была информация, что Александр Усик может выйти на ринг с Дэвидом Бенавидесом. Однако более всего, что противостояние не состоится.

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Отец Бенавидеса о бое

Сначала он высказался о бое Сауля Альвареса и Уильяма Скулла, отметив, что не понимает смысла в организации этого противостояния, пишет 24 канал со ссылкой на Fight Hub TV.

Кто такой, б**ть, этот Скулл? Чего он достиг? Он поднимается на две категории, чтобы побить мексиканца? Да прекратите! Мы планировали драться с Александром Усиком в супертяжелом весе. Дэвид хотел подняться в дивизион к украинцу. Однако потом мы поняли, что не готовы к этому поединку и решили отказаться от такой идеи,

– сказал отец Бенавидеса.

Он также добавил, что Фанаты и организации позволяют такие встречи, когда один боксер поднимается на две весовые категории. Скулл – Альварес абсолютно проходной бой, никакой интриги и он не понимает этого.

Отметим, что в двух последних боях Александр Усик одолел Тайсона Фьюри. После этого "Цыганский король" завершил карьеру.