Дюк Маккензи высказался относительно противостояния между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Бывший чемпион мира назвал победителя возможного реванша, сообщает 24 канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

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Какие шансы у Дюбуа победить Усика

Дюк Маккензи отметил, что бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа должен стопроцентно состояться. Аналитик считает, что украинец сможет одержать вторую победу, но британец имеет один шанс одолеть Короля хевивейта.

Бывший чемпион мира поставил под вопрос возможность нокаутировать Усика. Ведь в прошлых поединках никто не видел, чтобы Александр оказался хотя бы в нокдауне или имел рассечение.

Усик умеет адаптироваться к любому стилю и неважно – это габаритный боксер или панчер. Он будет одним из нескольких боксеров, которые завершат карьеру непобедимыми и с таким огромным счетом в банке, который вы только можете представить,

– сказал Маккензи.

Напомним, что Даниэль Дюбуа смог отправить на канвас ринга Александра Усика, ударив его ниже пояса в 2023 году. Несмотря на коварный удар от британца, украинский чемпион одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее Фрэнк Уоррен заявил, что готов устроить бой для Александра Усика. Король хевивейта может встретиться с Мозесом Итаумой, которого часто сравнивают с Майком Тайсоном.