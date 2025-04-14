Дюк Маккензі висловився стосовно протистояння між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Колишній чемпіон світу назвав переможця можливого реваншу, повідомляє 24 канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

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Які шанси у Дюбуа перемогти Усика

Дюк Маккензі наголосив, що бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа має стовідсотково відбутись. Аналітик вважає, що українець зможе здобути другу перемогу, але британець має один шанс здолати Короля хевівейту.

Колишній чемпіон світу поставив під питання можливість нокаутувати Усика. Адже у минулих поєдинках ніхто не бачив, щоб Олександр опинився хоча б у нокдауні чи мав розсічення.

Усик вміє адаптуватися до будь-якого стилю та неважливо – це габаритний боксер чи панчер. Він буде одним із кількох боксерів, які завершать кар'єру непереможними та з таким величезним рахунком у банку, який ви тільки можете уявити,

– сказав Маккензі.

Нагадаємо, що Даніель Дюбуа зміг відправити на канвас рингу Олександра Усика, вдаривши його нижче пояса у 2023 році. Попри підступний удар від британця, український чемпіон здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше Френк Воррен заявив, що готовий влаштувати бій для Олександра Усика. Король хевівейту може зустрітись із Мозесом Ітаумою, якого часто порівнюють з Майком Тайсоном.