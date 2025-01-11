Вернулся спасать клуб Миколенко: Дэвид Моес – главный тренер Эвертона

В субботу, 11 января, английский Эвертон официально назначил нового главного тренера для главной команды. Хотя новым Дэвида Мойеса во главе "ирисок" сложно назвать, ведь коуч уже ранее длительное время работал в клубе АПЛ.

В английском клубе не скрывают своего восторга от возвращения культового для команды тренера, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Эвертона. Дэвид Мойес уже руководил Эвертоном с 14 марта 2002-го по 30 июня 2013-го годов.

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За спиной 61-летнего шотландского тренера уже 518 матчей во главе "ирисок". Это наибольшее количество поединков в карьере Мойеса во главе одной команды. Правда, опытный наставник в течение своей длительной работы в Эвертоне не привел клуб ни к одному трофею.

Относительно помощников Мойеса в Эвертоне будет известно несколько позже.

К слову. Среди претендентов на пост главного тренера Эвертона также называли бывшего наставника донецкого Шахтера Паулу Фонсека.

Напомним, что Эвертон остался без главного тренера за несколько часов до матча Кубка Англии против Питерборо. Боссы "ирисок" решили досрочно попрощаться с Шоном Дайчем.

Даже без главного тренера Эвертон одержал домашнюю победу со счетом 2:0 и вышел в 1/16 кубкового турнира.