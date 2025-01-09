Стало известно, кто может возглавить Эвертон. Среди потенциальных кандидатов на роль наставника "ирисок" два известных специалиста, сообщает 24 канал со ссылкой на Бена Джейкобса.

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Кто возглавит Эвертон

Руководство Эвертона рассматривает двух кандидатов на должность главного тренера команды. Среди них опытный Дэвид Мойес и Паулу Фонсека, которого недавно уволили из Милана.

"Ириски" также заинтересованы в том, чтобы бывший тренер сборной Англии Гарет Саутгейт возглавил команду. Однако специалист отказался начать работу посреди сезона

Владельцы Эвертона рассматривали Грэма Поттера на роль главного тренера. Однако специалист недавно возглавил другой английский клуб Вест Хэм.

Отметим, что в текущем сезоне "ириски" занимают 16 место в турнирной таблице. "Мерсисайдцы" имеют в своем активе 17 пунктов после 19 сыгранных матчей и находятся недалеко от зоны вылета в Чемпионшип.