Стало відомо, хто може очолити Евертон. Серед потенційних кандидатів на роль наставника "ірисок" два відомих спеціалісти, повідомляє 24 канал із посиланням на Бена Джейкобса.

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Хто очолить Евертон

Керівництво Евертона розглядає двох кандидатів на посаду головного тренера команди. Серед них досвідчений Девід Моєс та Паулу Фонсека, якого нещодавно звільнили з Мілана.

"Іриски" також зацікавлені у тому, щоб колишній тренер збірної Англії Гарет Саутгейт очолив команду. Однак фахівець відмовився почати роботу посеред сезону

Власники Евертона розглядали Грема Поттера на роль головного тренера. Проте спеціаліст нещодавно очолив інший англійський клуб Вест Хем.

Зазначимо, що у поточному сезоні "іриски" посідають 16 місце в турнірній таблиці. "Мерсисайдці" мають у своєму активі 17 пунктів після 19 зіграних матчів та знаходяться неподалік зони вильоту в Чемпіоншип.