Король Чарльз III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари: историческое видео

Во вторник, 4 ноября, в жизни легендарного английского экс-футболиста Дэвида Бекхэма произошло памятное событие. Бывшего капитана сборной Англии посвятили в рыцари.

Сделал это король Великобритании Чарльз III. Торжественная церемония состоялась в Виндзорском замке в рамках награждения по случаю дня рождения монарха, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Как Бекхэма посвятили в рыцари?

Посвящение в рыцари Дэвида Бэнхема состоялось на глазах его жены Виктории, а также родителей – Дэвида Эдварда Алана Бекхэма и Сандры Джорджины Уэст.

Бывший футболист едва сдерживал свои эмоции, которые просились выйти наружу во время церемонии.

Как король Чарльз III посвятил Бекхэма в рыцари: смотрите видео

В комментарии Sky News Бекхэм поделился своими первыми эмоциями после посвящения. Бывший футболист признался, что это посвящение является важным моментом для его семьи. Дэвид вспомнил, какой была его реакция, когда он впервые узнал об этом.

Я плакал. Это заставило меня эмоционально реагировать. Я плакал, когда впервые узнал об этом, и, возможно, еще несколько месяцев после этого. Эта неделя была действительно эмоциональной. Я думаю, это из-за всего этого путешествия в Лондон. Потому что это такой важный момент для нашей семьи,

– откровенно рассказал Бекхэм.

Отметим, что легенда Манчестер Юнайтед уже имеет Орден Британской империи, а также является послом UNICEF и представителем Фонда Короля.

Главное о Дэвиде Бекхэме?

Поиграл за Манчестер Юнайтед, Реал, Милан, ПСЖ, Престон и Лос-Анджелес Гэлакси.

Летом 2013-го Бекхэм повесил бутсы на гвоздь. Его последним клубом в карьере профессионального футболиста был парижский ПСЖ.

Имеет 115 матчей (17 голов) за сборную Англии (данные Transfermarkt).

Победитель Лиги чемпионов-1998/1999 в составе МЮ и в том же году был лучшим футболистом Европы по версии УЕФА.

Чемпион Испании, Англии, Франции и США. Обладатель многих других трофеев.

Победитель Кубка мира с МЮ (1999).

К слову, в конце октября Владимир Зеленский в третий раз в 2025-м году встретился с королем Чарльзом III в Великобритании.