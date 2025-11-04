Укр Рус
4 листопада, 18:07
Король Чарльз III посвятив Девіда Бекхема у лицарі: історичне відео

Софія Кулай
Основні тези
  • Девід Бекхем був посвячений у лицарі королем Чарльзом III у Віндзорському замку.
  • Бекхем висловив свої емоції, зазначивши, що посвята є важливим моментом для його сім'ї.

У вівторок, 4 листопада, у житті легендарного англійського ексфутболіста Девіда Бекхема сталась пам'ятна подія. Колишнього капітана збірної Англії посвятили у лицарі.

Зробив це король Великої Британії Чарльз III. Урочиста церемонія відбулася у Віндзорському замку в рамках нагородження з нагоди дня народження монарха, повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

Як Бекхема посвятили у лицарі?

Посвята у лицарі Девіда Бенхема відбулась на очах його дружини Вікторії, а також батьків – Девіда Едварда Алана Бекхема та Сандри Джорджини Вест.

Колишній футболіст ледь стримував свої емоції, які просились вийти на зовні під час церемонії.

Як король Чарльз III посвятив Бекхема у лицарі: дивіться відео

У коментарі Sky News Бекхем поділився своїми першими емоціями після посвяти. Колишній футболіст зізнався, що ця посвята є важливим моментом для його сім'ї. Девід пригадав, якою була його реакція, коли він вперше дізнався про це.

Я плакав. Це змусило мене емоційно реагувати. Я плакав, коли вперше дізнався про це, і, можливо, ще кілька місяців після цього. Цей тиждень був дійсно емоційним. Я думаю, це через всю цю подорож до Лондона. Тому що це такий важливий момент для нашої родини,
– відверто розповів Бекхем.

Відзначимо, що легенда Манчестер Юнайтед вже має Орден Британської імперії, а також є послом UNICEF та представником Фонду Короля.

Головне про Девіда Бекхема?

  • Пограв за Манчестер Юнайтед, Реал, Мілан, ПСЖ, Престон та Лос-Анджелес Гелаксі.

  • Влітку 2013-го Бекхем повішав бутси на цвях. Його останнім клубом у кар'єрі професійного футболіста був паризький ПСЖ.

  • Має 115 матчів (17 голів) за збірну Англії (дані Transfermarkt).

  • Переможець Ліги чемпіонів-1998/1999 у складі МЮ та того ж року був найкращим футболістом Європи за версією УЄФА.

  • Чемпіон Іспанії, Англії, Франції та США. Володар багатьох інших трофеїв.

  • Переможець Кубка світу із МЮ (1999).

До слова, наприкінці жовтня Володимир Зеленський утретє у 2025-му році зустрівся з королем Чарльзом ІІІ у Великій Британії.