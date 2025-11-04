Король Чарльз III посвятив Девіда Бекхема у лицарі: історичне відео

У вівторок, 4 листопада, у житті легендарного англійського ексфутболіста Девіда Бекхема сталась пам'ятна подія. Колишнього капітана збірної Англії посвятили у лицарі.

Зробив це король Великої Британії Чарльз III. Урочиста церемонія відбулася у Віндзорському замку в рамках нагородження з нагоди дня народження монарха, повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

Як Бекхема посвятили у лицарі?

Посвята у лицарі Девіда Бенхема відбулась на очах його дружини Вікторії, а також батьків – Девіда Едварда Алана Бекхема та Сандри Джорджини Вест.

Колишній футболіст ледь стримував свої емоції, які просились вийти на зовні під час церемонії.

Як король Чарльз III посвятив Бекхема у лицарі: дивіться відео

У коментарі Sky News Бекхем поділився своїми першими емоціями після посвяти. Колишній футболіст зізнався, що ця посвята є важливим моментом для його сім'ї. Девід пригадав, якою була його реакція, коли він вперше дізнався про це.

Я плакав. Це змусило мене емоційно реагувати. Я плакав, коли вперше дізнався про це, і, можливо, ще кілька місяців після цього. Цей тиждень був дійсно емоційним. Я думаю, це через всю цю подорож до Лондона. Тому що це такий важливий момент для нашої родини,

– відверто розповів Бекхем.

Відзначимо, що легенда Манчестер Юнайтед вже має Орден Британської імперії, а також є послом UNICEF та представником Фонду Короля.

Головне про Девіда Бекхема?

Пограв за Манчестер Юнайтед, Реал, Мілан, ПСЖ, Престон та Лос-Анджелес Гелаксі.

Влітку 2013-го Бекхем повішав бутси на цвях. Його останнім клубом у кар'єрі професійного футболіста був паризький ПСЖ.

Має 115 матчів (17 голів) за збірну Англії (дані Transfermarkt).

Переможець Ліги чемпіонів-1998/1999 у складі МЮ та того ж року був найкращим футболістом Європи за версією УЄФА.

Чемпіон Іспанії, Англії, Франції та США. Володар багатьох інших трофеїв.

Переможець Кубка світу із МЮ (1999).

До слова, наприкінці жовтня Володимир Зеленський утретє у 2025-му році зустрівся з королем Чарльзом ІІІ у Великій Британії.