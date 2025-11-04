Гравці збірної України мають вдягнути нове екіпірування від технічного спонсора Adidas. Зрештою напередодні її представлення виник скандальний момент із її дизайном, повідомляє 24 Канал з посиланням на Вацко on air.

Що не так із гаслом?

На днях у мережу потрапили перші фото нової футболки національної команди. Вона жовтого кольору з графічним орнаментом. Позаду під комірцем синіми літерами написано слово "Україна", повідомляло Opaleak.

Проте на тому місці мав фігурувати слоган "Україна понад усе!", який є гаслом боротьби країни за незалежність. Його планували розмістити як раз під комірцем.



Який має вигляд нова форма збірної України позаду / Фото Opaleak

Однак УЄФА заборонив наносити це гасло на форму. В організації його оцінили як політичний лозунг та не дозволили його наносити на офіційну форму.

Саме тому в презентації від Adidas там буде фігурувати просто слово "Україна". При цьому ФІФА дала дозвіл на використання подібного гасла.

Він вже фігурував на формі збірної України U-20 під час виступів на юнацькому чемпіонаті світу-2025. Повідомляється, що УАФ планує домовитись з УЄФА щодо дозволу на слоган.

Форма збірної України: що відомо