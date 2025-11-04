Гравці збірної України мають вдягнути нове екіпірування від технічного спонсора Adidas. Зрештою напередодні її представлення виник скандальний момент із її дизайном, повідомляє 24 Канал з посиланням на Вацко on air.
До теми Сергій Ребров оголосив заявку збірної України на вирішальні матчі кваліфікації ЧС-2026
Що не так із гаслом?
На днях у мережу потрапили перші фото нової футболки національної команди. Вона жовтого кольору з графічним орнаментом. Позаду під комірцем синіми літерами написано слово "Україна", повідомляло Opaleak.
Проте на тому місці мав фігурувати слоган "Україна понад усе!", який є гаслом боротьби країни за незалежність. Його планували розмістити як раз під комірцем.
Який має вигляд нова форма збірної України позаду / Фото Opaleak
Однак УЄФА заборонив наносити це гасло на форму. В організації його оцінили як політичний лозунг та не дозволили його наносити на офіційну форму.
Саме тому в презентації від Adidas там буде фігурувати просто слово "Україна". При цьому ФІФА дала дозвіл на використання подібного гасла.
Читайте також Збірна України втратила ключового гравця на вирішальні матчі кваліфікації ЧС-2026
Він вже фігурував на формі збірної України U-20 під час виступів на юнацькому чемпіонаті світу-2025. Повідомляється, що УАФ планує домовитись з УЄФА щодо дозволу на слоган.
Форма збірної України: що відомо
- Раніше УЄФА вже виставляв претензії УАФ через політичний підтекст на формі національної збірної. У 2021 році наша команда представила форму з мапою України та гаслом "Слава Україні" та "Героям слава".
- Це викликало істерику у росіян і УЄФА пішов на поводу у країни-терористки. У підсумку мапу Україну залишили на формі, а ось гасло "Героям слава" змусили прибрати за комірець на внутрішній бік футболки.
- У 2024 році УАФ змінила технічного спонсора з Joma на Adidas. Того ж року була представлена нова форма збірної України у класичних жовтих та синіх кольорах.
- Презентація нового домашнього екіпірування планується перед найближчими матчами збірної проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада).
- Україна посідає друге місце у відбірковій групі на чемпіонат світу-2026. Підопічні Сергія Реброва мають 7 балів у своєму активі, випереджаючи ісландців на три очки.