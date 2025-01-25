Бывший чемпион мира дал неоднозначный прогноз на бой Дюбуа – Паркер

Меньше, чем через месяц состоится поединок между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером. Многие эксперты высказали мнение, что победителем боя станет британский боксер.

Даррен Баркер поделился неоднозначным мнением. Бывший чемпион мира в среднем весе считает, что новозеландец и "Динамит" имеют равные шансы, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxingNews.

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Баркер о бое Дюбуа – Паркер

Бывший британский боксер Даррен Баркер заявил, что скорее всего Даниэль Дюбуа победит Джозефа Паркера. Однако, новозеландский боксер единственный, кто имеет шансы одолеть британца.

Баркер подчеркнул, что оба спортсмена входят в четверку лучших и сильнейших боксеров в супертяжелом весе. Он также выделил сильные стороны обоих бойцов.

Джозеф не имеет быстрых ног, но умеет молниеносно наносить удары. Однако, британский чемпион умеет держать удар и легко возвращается в поединок после тяжелых пропущенных,

– сказал Баркер.

Британец также вспомнил бой Дюбуа с Чжилеем, отметив, что тогда Даниэль быстро восстановился и выиграл поединок. Кроме удара Баркер подчеркнул, что "Динамит" имеет солидную физическую форму и веру в свои собственные силы.

Напомним, что 22 февраля 2025 года во время вечера бокса в Эр-Рияде состоится бой за титул чемпиона мира по версии IBF в хевивейте Дюбуа – Паркер. Победитель поединка сможет драться с Александром Усиком.