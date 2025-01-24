Владислав Елисеев поделился мнением относительно реванша Усик – Дюбуа. Менеджер Top Boxing Generation назвал победителя возможного боя, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport Bussines Media.

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Легкий бой для Усика

Промоутер Владислав Елисеев считает, что Александр Усик с легкостью победит Даниэля Дюбуа. Также функционер вспомнил прошлый бой украинского чемпиона с британским боксером.

Елисеев также вспомнил момент, когда Дюбуа пробил Усику ниже пояса, а его промоутер заявлял, что это был легальный удар. Поэтому он считает, что подогреть интерес ко второму поединку будет легко.

Для Сани это будет снова очень легкая победа, если он такого бугая джебом нокаутировал, поэтому можно второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Поэтому я бы хотел, чтобы сейчас Дюбуа выиграл у Паркера, и Александр очень легко его переехал еще разочек,

– сказал Елисеев.

Отметим, что бой Дюбуа – Паркер состоится 22 февраля в аравийском Эр-Рияде. Если Даниэль победит новозеландского оппонента, то он получит долгожданный поединок с украинским непобежденным супертяжем.

Напомним, что Александр Усик дрался с Даниэлем Дюбуа в 2023 году. Тогда Король хевивейта победил британского боксера в 9-м раунде благодаря техническому нокауту.