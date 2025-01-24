Владислав Єлисєєв поділився думкою щодо реваншу Усик – Дюбуа. Менеджер Top Boxing Generation назвав переможця можливого бою, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport Bussines Media.

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Легкий бій для Усика

Промоутер Владислав Єлисєєв вважає, що Олександр Усик з легкістю переможе Даніеля Дюбуа. Також функціонер пригадав минулий бій українського чемпіона з британським боксером.

Єлисєєв також згадав момент, коли Дюбуа пробив Усику нижче пояса, а його промоутер заявляв, що це був легальний удар. Тому він вважає, що підігріти інтерес до другого поєдинку буде легко.

Для Сані це буде знову дуже легка перемога, якщо він такого бугая джебом нокаутував, тож можна вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Тому я б хотів, щоб зараз Дюбуа виграв у Паркера, і Олександр дуже легко його переїхав ще разочок,

– сказав Єлисєєв.

Зазначимо, що бій Дюбуа – Паркер відбудеться 22 лютого в аравійському Ер-Ріяді. Якщо Даніель переможе новозеландського опонента, то він отримає довгоочікуваний поєдинок з українським непереможеним супертяжем.

Нагадаємо, що Олександр Усик бився з Даніелем Дюбуа у 2023 році. Тоді Король хевівейту переміг британського боксера у 9-му раунді завдяки технічному нокауту.