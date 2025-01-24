Проте далеко не всі експерти та інш спортсмени визнають Усика. Дюк Маккензі не вважає Олександра найкращим боксером усіх часів, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Маккензі про кар'єру Усика

Колишній боксер Дюк Маккензі піддав сумніву велику спадщину Олександра Усика. Британець вважає, що український чемпіон лише найкращий боксер сучасності.

Ексчемпіон світу відзначив досягнення Усика, який став абсолютним чемпіоном та зібрав усі чотири пояси. Проте він заявив, що в Олександра не було суперників рівня легенд боксу.

Його досягнення кажуть самі за себе, але, на жаль, для українця, він не мав таких опонентів, як Мухаммед Алі, Джордж Форман, Джо Фрейзер або Ерні Шейверс. Вони змагались один з одним, тому їх слід вважати найкращими боксерами сучасності,

– заявив Маккензі.

Британець також пригадав часи Майка Тайсона, коли були такі боксери, як Ріддік Боу, Леннокс Льюїс та Евандер Холіфілд. Дюк вважає, що Усик не зміг би перемогти жодного з них.

Нагадаємо, що в останньому бою 21 грудня 2024 року Олександр Усик впевнено переміг Тайсона Ф'юрі. Український чемпіон здобув перемогу над "Циганським королем" завдяки одноголосному рішенню суддів.