Украинский талант во Второй Бундеслиге: что говорит Богданов о своем переходе в Энерги

Украинский нападающий Дмитрий Богданов сменил клуб в Германии. 19-летнего форварда на один сезон взяла в аренду команда Энерги из Котбуса.

Права на футболиста принадлежат берлинскому Униону, с которым он недавно продлил контракт до лета 2029 года. Украинец рассказал о целях на сезон в новой команде эксклюзивно для 24 Канала.

Что сказал Богданов о своем переходе в Энерги

Нападающий постарается закрепиться в составе команды, которая дебютирует в новом сезоне Второй Бундеслиги. В Коттбусе рассчитывают предоставить Богданову необходимую игровую практику и помочь ему сделать следующий шаг в профессиональной карьере.

Сам Богданов рассказал о главной цели после перехода.

Получать игровое время и помочь клубу реализовать цели в сезоне,

– сказал украинский нападающий.

В прошлом сезоне форвард сыграл за первую команду Униона в трех матчах, отдав одну голевую передачу в Кубке Германии. Также Богданов провел 13 матчей за U19 берлинского клуба и забил три гола.

Новый клуб украинца уже стартовал в сезоне

Энерги по итогам прошлого сезона добилась повышения в классе, заняв второе место в третьем дивизионе Германии. В новом сезоне команда уже успела провести два матча: победила Ганновер, но уступила Арминии из Билефельда.

Следующим испытанием для клуба станет матч 1/32 финала Кубка Германии против Аугсбурга 22 августа. А 29 августа Энерги сыграет во Второй Бундеслиге с Гройтер Фюртом.

Богданов является воспитанником киевского Динамо и выступает за сборную Украины U19. На чемпионате Европы-2026 он помог команде дойти до полуфинала, забив один гол в матче против Хорватии.