Права на футболіста належать берлінському Уніону, з яким він нещодавно продовжив контракт до літа 2029 року. Українець розповів про цілі на сезон у новій команді ексклюзивно для 24 Каналу.

Що сказав Богданов про свій перехід в Енергі

Форвард спробує закріпитися у складі команди, яка дебютує у новому сезоні Другій Бундеслізі. У Коттбусі розраховують надати Богданову необхідну ігрову практику та допомогти йому зробити наступний крок у професійній кар'єрі.

Сам Богданов розповів про головну мету після переходу.

Отримувати ігровий час та допомогти клубу реалізувати цілі в сезон,

– сказав український нападник.

У минулому сезоні форвард зіграв за першу команду Уніона у трьох матчах, віддавши одну гольову передачу в Кубку Німеччини. Також Богданов провів 13 поєдинків за U19 берлінського клубу та забив три голи.

Новий клуб українця вже стартував у сезоні

Енергі за підсумками минулого сезону здобула підвищення у класі, фінішувавши другою в третьому дивізіоні Німеччини. У новій кампанії команда вже встигла провести два матчі: перемогла Ганновер, але поступилася Армінії Білефельд.

Наступним випробуванням для клубу стане матч 1/32 фіналу Кубка Німеччини проти Аугсбурга 22 серпня. А 29 серпня Енергі зіграє у Другій Бундеслізі з Гройтер Фюртом.

Богданов є вихованцем київського Динамо та виступає за збірну України U19. На чемпіонаті Європи-2026 він допоміг команді дійти до півфіналу, забивши один гол у матчі проти Хорватії.