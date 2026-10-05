Не хочет уходить в отставку: украинский тренер устроил демарш в клубе россиянина

Дмитрий Чигринский оказался в центре скандала на Кипре. Украинский тренер не соглашается на условия расторжения контракта с клубом россиянина.

Руководство Красавы решило прекратить сотрудничество с украинским специалистом после худшего старта сезона в истории команды. При этом контракт Чигринского остается в силе, поскольку стороны пока не договорились об условиях его досрочного расторжения, пишет Kerkida.net.

Красава хочет уволить Чигринского

Красава официально объявила об изменениях в тренерском штабе после четырех туров чемпионата Кипра. Команда проиграла все стартовые матчи и не набрала ни одного очка, а разница забитых и пропущенных мячей составляет 2:10.

Вместе с тренерским штабом клуб покидают Иван Стойкович, Антониос Курис и Клеантис Эфстатиадис. В то же время вопрос относительно Чигринского остается нерешенным.

Пресс-секретарь "Красавы" Христофорос Михайлоудис заявил, что руководство клуба уже приняло решение сменить тренерский штаб, однако украинский специалист и его менеджер не соглашаются на расторжение сотрудничества.

Ему дали время и несколько возможностей, но команда не показала ожидаемых результатов и подошла к октябрю без набранных очков,

– сказал Михаилоудис.

По его словам, такая ситуация разочаровывает клуб, который надеется в ближайшее время найти компромисс с тренером.

Контракт украинца по-прежнему действует

Клуб отдельно подтвердил, что контракт Чигринского пока не расторгнут. Стороны не смогли договориться об условиях прекращения сотрудничества, которые устроили бы обе стороны.

Таким образом, Красава уже готовится объявить нового главного тренера, тогда как юридически Чигринский остается наставником команды.

Провальный старт стал худшим в истории клуба: Красава впервые проиграла все четыре первых матча сезона. Если учесть товарищеские матчи на сборах, у команды 4 забитых и 21 пропущенный мяч.

Отметим, что президентом и владельцем Красавы является бывший российский футболист Евгений Савин. В составе кипрской команды также выступают два украинца – вратарь Юрий Авраменко и полузащитник Дмитрий Мельниченко.

В прошлом сезоне Красава заняла 10-е место в группе выбывания чемпионата Кипра. Сейчас команда с нулем очков замыкает турнирную таблицу.

Чигринский работал в Красаве с июля этого года. До этого он был помощником главного тренера греческого клуба Арис (Салоники), который покинул в феврале.