В пятницу, 10 июля, стало известно, что бывший футболист из Нового станет главным тренером ФК Красава. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Как развивается тренерская карьера Чигринского?

39-летний украинский специалист нашел новое место работы после нескольких месяцев отсутствия на тренерском мостике. В сезоне 2025/26 Чигринский работал помощником главного тренера греческого клуба Арис (Салоники), который покинул в феврале.

Теперь Дмитрий присоединился к ФК Красава из элитного дивизиона чемпионата Кипра. Портал Transfermarkt сообщает, что трудовой договор рассчитан на один сезон.

Отметим, что в прошлом сезоне клуб Красава занял 10-е место в регулярном чемпионате Кипра, а в группе выживания занял четвертое место и сохранил место в кипрской элите.

Чигринский за время своей футбольной карьеры известен выступлениями прежде всего за Шахтер, Барселону и сборную Украины. В составе "сине-желтых" он провел 29 матчей, был в заявке на ЧМ-2006.

ФК Красава: что известно?

В кипрском футболе этот клуб появился в 2023 году на базе команды Ипсонас, а уже в 2025-м попал в высший дивизион. Этот проект имеет российское происхождение.

Президент клуба – бывший российский футболист Евгений Савин, известный видеоблогер Красава. После начала полномасштабной войны против Украины он выразил несогласие с преступными действиями российских властей и переехал на Кипр.

Евгений Савин утверждает, что придерживается жесткой антивоенной позиции и был вынужден уехать из России из-за уголовного преследования, связанного с тем, что брал интервью у украинских футболистов. В публикациях его блога наши соотечественники рассказывали правду о том, что происходит в Украине.