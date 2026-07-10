У п’ятницю, 10 липня стало відомо, що ексфутболіст з нового стане головним тренером ФК Красава. Про це повідомила клубна пресслужба.

Як розвивається тренерська кар'єра Чигринського?

Український 39-річний фахівець знайшов нове місце роботи після кількамісячної відсутності на тренерському містку. У сезоні 2025/26 Чигринський працював помічником головного тренера грецького клубу Аріс (Салоніки), який покинув у лютому.

Тепер Дмитро приєднався до ФК Красава з елітного дивізіону чемпіонату Кіпру. Портал Transfermarkt повідомляє, що трудова угода розрахована на один сезон.

Зазначимо, що у попередньому сезоні клуб Красава опинився на 10-му місці у регулярному чемпіонаті Кіпру, а у групі на виживання посів четверте місце та зберіг прописку у кіпрській еліті.

Чигринський за часів футбольної кар'єри відомий виступами передусім за Шахтар, Барселону та збірну України. У складі "синьо-жовтих" він провів 29 матчів, був у заявці на ЧС-2006.

ФК Красава: що відомо?

У кіпрському футболі цей клуб з’явився у 2023 році на базі команди Іпсонас, а вже у 2025-му потрапив до найвищого дивізіону. Цей проєкт має походження з Росії.

Президент клубу – колишній російський футболіст Євген Савін, відомий відеоблогер "Красава". Після початку повномасштабної війни роти України він висловив незгоду зі злочинними діями російської влади та переїхав на Кіпр.

Євген Савін стверджує, що має жорстку антивоєнну позицію і був змушений поїхати з Росії через кримінальне переслідування, пов'язане з тим, що брав інтерв'ю в українських футболістів. У випусках його блогу наші співвітчизники розповідали правду про те, що відбувається в Україні.