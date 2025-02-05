Чигринский завершил карьеру и занялся тренерской деятельностью, –СМИ
В сети распространилась информация, что Дмитрий Чигринский завершил карьеру. Однако бывший игрок Шахтера и Барселоны продолжает работать в футбольной сфере.
Стало известно, что украинский экс-защитник присоединился к клубу из украинской Премьер-лиги. Чигринский сменил футбольное поле на тренерский мостик, сообщает 24 канал со ссылкой на Dynamo.kiev.ua.
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Новый этап в футболе
По имеющейся информации, Дмитрий Чигринский с лета прошлого года находился в статусе свободного агента. Недавно 38-летний экс-игрок присоединился к Александрии в роли тренера.
Однако Чигринский не подписывал контракт с "горожанами". В клубе предоставили возможность Дмитрию понаблюдать на сборах, как работает Руслан Ротань, чтобы набраться тренерского опыта.
Что известно о Чигринском
- Дмитрий Чигринский запомнился выступлениями в Шахтере и Барселоне. Также украинский защитник играл в Днепре и некоторых греческих клубах.
- За свою карьеру Чигринский провел 470 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 8 результативных передач.
- В активе Дмитрия Чигринского 19 выигранных трофеев. Среди них триумф в Ла Лиге, победа на Клубном чемпионате мира, кубок Лиги Европы, а также 8 золотых медалей УПЛ.