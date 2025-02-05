Стало известно, что украинский экс-защитник присоединился к клубу из украинской Премьер-лиги. Чигринский сменил футбольное поле на тренерский мостик, сообщает 24 канал со ссылкой на Dynamo.kiev.ua.

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Новый этап в футболе

По имеющейся информации, Дмитрий Чигринский с лета прошлого года находился в статусе свободного агента. Недавно 38-летний экс-игрок присоединился к Александрии в роли тренера.

Однако Чигринский не подписывал контракт с "горожанами". В клубе предоставили возможность Дмитрию понаблюдать на сборах, как работает Руслан Ротань, чтобы набраться тренерского опыта.

Что известно о Чигринском